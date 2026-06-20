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सांवलियाजी के दरबार में उमड़ी आस्था, भंडार गिनती 31 करोड़ 12 लाख रुपए पार

Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ स्थित भगवान श्री सांवलियाजी मंदिर के भंडार की चार चरणों की गिनती में अब तक 31 करोड़ 12 लाख 28 हजार 200 रुपए प्राप्त हुए हैं. चौथे राउंड में 2.50 करोड़ रुपए से अधिक निकले. आज पांचवें चरण की गिनती की जाएगी.

Edited bySandhya YadavReported byAbhishek sharma
Published: Jun 20, 2026, 02:10 PM|Updated: Jun 20, 2026, 02:10 PM
सांवलियाजी के दरबार में उमड़ी आस्था, भंडार गिनती 31 करोड़ 12 लाख रुपए पार
Image Credit: Chittorgarh News

Chittorgarh News: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले स्थित भगवान श्री सांवलियाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की गहरी आस्था एक बार फिर देखने को मिली है. देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचकर अपनी श्रद्धा के अनुसार भेंट अर्पित करते हैं. यही वजह है कि मंदिर के भंडार की गिनती के दौरान हर बार बड़ी मात्रा में दान राशि सामने आती है. इस बार भी भंडार की गणना में प्राप्त आंकड़े श्रद्धालुओं के अटूट विश्वास को दर्शा रहे हैं.

श्री सांवलियाजी मंदिर प्रशासन द्वारा भंडार की गिनती लगातार जारी है. अब तक चार चरणों की गणना पूरी हो चुकी है. मंदिर प्रशासन के अनुसार इन चार चरणों में कुल 31 करोड़ 12 लाख 28 हजार 200 रुपए की राशि प्राप्त हुई है.

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गणना के आंकड़े बताते हैं कि इस बार भी श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में मंदिर में दान और भेंट अर्पित की है. मंदिर के भंडार में प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग धार्मिक, सामाजिक और विकास संबंधी गतिविधियों के लिए किया जाता है, जिससे मंदिर क्षेत्र और श्रद्धालुओं को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं.

चौथे राउंड में निकले 2.50 करोड़ रुपए से अधिक

भंडार की चौथे चरण की गिनती में अकेले 2 करोड़ 50 लाख 82 हजार रुपए की राशि प्राप्त हुई है. यह आंकड़ा दर्शाता है कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का विश्वास लगातार मजबूत बना हुआ है.

मंदिर प्रशासन की ओर से भंडार की गणना निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जा रही है. प्रत्येक चरण में प्राप्त राशि का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित बनी रहे.

राजभोग आरती के बाद शुरू हुई गिनती
मंदिर प्रशासन की देखरेख में राजभोग आरती के बाद भंडार की गिनती का कार्य शुरू किया गया. गिनती का काम पूरे दिन जारी रहा. इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और मंदिर कर्मचारियों की मौजूदगी में राशि की गणना की गई.

भंडार की गिनती के दौरान सुरक्षा और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई. पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए ताकि गणना निष्पक्ष और सुचारु रूप से पूरी हो सके.

देशभर से पहुंचते हैं लाखों श्रद्धालु
भगवान श्री सांवलियाजी का मंदिर राजस्थान ही नहीं बल्कि देशभर के श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र माना जाता है. व्यापार, रोजगार, पारिवारिक सुख और अन्य मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना लेकर बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंचते हैं. कई श्रद्धालु मनोकामना पूरी होने पर विशेष भेंट भी अर्पित करते हैं.

आज होगी पांचवें चरण की गिनती
मंदिर प्रशासन के अनुसार भंडार की गणना का कार्य अभी जारी है और आज पांचवें राउंड की गिनती की जाएगी. ऐसे में कुल प्राप्त राशि का आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है. श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की नजर अब आगामी गणना पर टिकी हुई है. माना जा रहा है कि पांचवें चरण के बाद भंडार से प्राप्त कुल राशि में बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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