/40 किलोमीटर पैदल चलकर सांवरिया सेठ के दरबार पहुंचा भक्त, चांदी का जेके सीमेंट प्लांट किया भेंट

Chittorgarh News: मेवाड़ के आराध्य देव और प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवरिया सेठ मंदिर में श्रद्धालु की अनूठी आस्था देखने को मिली. निम्बाहेड़ा निवासी वेदांश इंटरप्राइजेज के संचालक धर्मराज बंजारा ने मनोकामना पूरी होने पर सांवरिया सेठ को चांदी से निर्मित जेके सीमेंट प्लांट की प्रतिकृति भेंट की. करीब 1 किलो 200 ग्राम वजन वाली इस चांदी की प्रतिकृति को उन्होंने मंदिर पहुंचकर भगवान के चरणों में अर्पित किया.

परिवार और मित्रों के साथ पैदल निकले

धर्मराज बंजारा की आस्था का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे यह भेंट लेकर अपने परिवार और मित्रों के साथ शुक्रवार देर रात निम्बाहेड़ा से पैदल सांवरिया सेठ मंदिर के लिए रवाना हुए. यात्रा के दौरान उनके साथ डीजे भी रहा. रास्तेभर सांवरिया सेठ के जयकारे और भक्ति गीत गूंजते रहे.

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करीब 40 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी करने के बाद धर्मराज बंजारा सांवरिया सेठ के दरबार पहुंचे. यहां उन्होंने चांदी से तैयार जेके सीमेंट प्लांट की प्रतिकृति भगवान को अर्पित की.

1 किलो 200 ग्राम की चांदी की प्रतिकृति

धर्मराज बंजारा की ओर से मंदिर में भेंट की गई जेके सीमेंट प्लांट की प्रतिकृति पूरी तरह चांदी से तैयार की गई है. इसका वजन करीब 1 किलो 200 ग्राम बताया गया है. अपने कारोबार से जुड़े प्लांट की प्रतिकृति भगवान को अर्पित करने के पीछे उनकी व्यक्तिगत आस्था और संकल्प जुड़ा हुआ है.

धर्मराज बंजारा वर्ष 2017 से जेके सीमेंट कंपनी में ठेकेदारी का काम कर रहे हैं. उनका कहना है कि सांवरिया सेठ में उनकी आस्था बचपन से है और वे भगवान को अपने कारोबार का बिजनेस पार्टनर मानते हैं.

कारोबार में सफलता पर भगवान को हिस्सा अर्पित करने का संकल्प

धर्मराज बंजारा ने बताया कि उन्होंने संकल्प लिया है कि कारोबार में सफलता मिलने और मनोकामना पूरी होने पर तय हिस्सा सांवरिया सेठ को अर्पित करेंगे. इसी संकल्प के तहत इस बार उन्होंने अपने कार्यक्षेत्र से जुड़ी जेके सीमेंट फैक्ट्री की प्रतिकृति चांदी से बनवाई और उसे भगवान के दरबार में भेंट किया.

उनके लिए यह भेंट केवल चांदी की प्रतिकृति नहीं, बल्कि भगवान के प्रति उनकी आस्था और कारोबार से जुड़े संकल्प का प्रतीक है.

सांवरिया सेठ के दरबार में अनूठी आस्था

श्री सांवरिया सेठ मंदिर में व्यापार और कारोबार को भगवान से जोड़कर भेंट अर्पित करने वाले श्रद्धालुओं की आस्था अक्सर देखने को मिलती है. धर्मराज बंजारा की ओर से चांदी से तैयार जेके सीमेंट प्लांट की प्रतिकृति भेंट करना भी इसी तरह की आस्था का उदाहरण है. परिवार और मित्रों के साथ करीब 40 किलोमीटर पैदल यात्रा कर मंदिर पहुंचने और भगवान को अपनी मनोकामना की पूर्ति के बाद यह भेंट अर्पित करने की घटना श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.