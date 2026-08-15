/सांवलिया सेठ के खजाने में 3 राउंड में बरसे 24.80 करोड़! अभी सोना-चांदी और ऑनलाइन दान की गिनती बाकी

Chittorgarh News: मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलियाजी मंदिर में भक्तों की आस्था एक बार फिर करोड़ों रुपए के दान के रूप में सामने आई है. मंदिर की भंडार दानपेटी से निकली नकद राशि की गिनती लगातार जारी है. शुक्रवार को तीसरे राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद अब तक 24 करोड़ 80 लाख 10 हजार 100 रुपए की नकद दानराशि गिनी जा चुकी है.

यह आंकड़ा केवल भंडार दानपेटी में मिले कैश का है. ऑनलाइन दान, भेंट कक्ष में जमा राशि तथा सोना-चांदी की गिनती और तौल अभी बाकी है. ऐसे में अंतिम दान राशि इससे अधिक होने की संभावना है.

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11 अगस्त को खोली गई थी भंडार दानपेटी

मंदिर मंडल के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर 11 अगस्त को मंदिर की भंडार दानपेटी खोली गई थी. इसके बाद नकदी की गिनती का काम शुरू किया गया. बड़ी मात्रा में दान राशि सामने आने के कारण इसकी काउंटिंग अलग-अलग राउंड में की जा रही है.

पहले राउंड में 11 करोड़ 1 लाख 51 हजार रुपए की नकद राशि गिनी गई थी. इसके अगले दिन अमावस्या होने के कारण काउंटिंग नहीं हुई.

दूसरे राउंड में मिले 7.56 करोड़ रुपए

13 अगस्त को दानपेटी की दूसरे राउंड की गिनती की गई. इस दौरान 7 करोड़ 56 लाख 44 हजार रुपए की नकद राशि सामने आई.

पहले और दूसरे राउंड की राशि को मिलाने के बाद मंदिर की भंडार दानपेटी से प्राप्त नकद दान का आंकड़ा काफी बढ़ गया था. इसके बाद तीसरे राउंड की काउंटिंग शुक्रवार को की गई.

तीसरे राउंड में 6.22 करोड़ की नकदी

शुक्रवार को हुए तीसरे राउंड में 6 करोड़ 22 लाख 15 हजार 100 रुपए की नकद राशि गिनी गई. तीनों राउंड में सामने आई राशि को मिलाकर अब तक 24 करोड़ 80 लाख 10 हजार 100 रुपए की नकद दानराशि की गिनती पूरी हो चुकी है.

मंदिर प्रशासन के अनुसार दानपेटी में अभी कुछ नकद राशि की गिनती बाकी है.

17 अगस्त को होगा चौथा राउंड

मंदिर मंडल ने बताया कि दानपेटी की काउंटिंग का चौथा राउंड 17 अगस्त को होगा. इस दौरान बची हुई नकद राशि की गिनती पूरी की जाएगी. इसके बाद भंडार दानपेटी से प्राप्त नकद राशि का आंकड़ा स्पष्ट हो सकेगा.

ऑनलाइन दान और सोना-चांदी की गिनती बाकी

मंदिर प्रशासन के मुताबिक इस बार भी नकद राशि के अलावा ऑनलाइन दान और भेंट कक्ष में जमा रकम की अलग से गिनती की जाएगी. इसके साथ ही श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाए गए सोने और चांदी का तौल भी किया जाएगा.

इन सभी मदों की गणना और तौल पूरी होने के बाद ही श्री सांवलियाजी मंदिर के इस बार के भंडार का पूरा आंकड़ा सामने आएगा. फिलहाल केवल तीन राउंड में सामने आए 24.80 करोड़ रुपए की नकद राशि से ही भक्तों की आस्था की बड़ी तस्वीर दिखाई दे रही है.