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सांवलिया सेठ के खजाने में 3 राउंड में बरसे 24.80 करोड़! अभी सोना-चांदी और ऑनलाइन दान की गिनती बाकी

Chittorgarh News: सांवलियाजी मंदिर की दानपेटी से तीन राउंड में अब तक 24 करोड़ 80 लाख 10 हजार 100 रुपए नकद मिले हैं. 17 अगस्त को चौथे राउंड की काउंटिंग होगी. ऑनलाइन दान, भेंट कक्ष की राशि और सोना-चांदी की गिनती अभी बाकी है, जिससे अंतिम आंकड़ा और बढ़ सकता है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Abhishek sharma
Published:Aug 15, 2026, 01:54 PM IST | Updated:Aug 15, 2026, 01:54 PM IST
सांवलिया सेठ के खजाने में 3 राउंड में बरसे 24.80 करोड़! अभी सोना-चांदी और ऑनलाइन दान की गिनती बाकी
Image Credit: Chittorgarh News

Chittorgarh News: मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलियाजी मंदिर में भक्तों की आस्था एक बार फिर करोड़ों रुपए के दान के रूप में सामने आई है. मंदिर की भंडार दानपेटी से निकली नकद राशि की गिनती लगातार जारी है. शुक्रवार को तीसरे राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद अब तक 24 करोड़ 80 लाख 10 हजार 100 रुपए की नकद दानराशि गिनी जा चुकी है.

यह आंकड़ा केवल भंडार दानपेटी में मिले कैश का है. ऑनलाइन दान, भेंट कक्ष में जमा राशि तथा सोना-चांदी की गिनती और तौल अभी बाकी है. ऐसे में अंतिम दान राशि इससे अधिक होने की संभावना है.

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11 अगस्त को खोली गई थी भंडार दानपेटी

मंदिर मंडल के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर 11 अगस्त को मंदिर की भंडार दानपेटी खोली गई थी. इसके बाद नकदी की गिनती का काम शुरू किया गया. बड़ी मात्रा में दान राशि सामने आने के कारण इसकी काउंटिंग अलग-अलग राउंड में की जा रही है.

पहले राउंड में 11 करोड़ 1 लाख 51 हजार रुपए की नकद राशि गिनी गई थी. इसके अगले दिन अमावस्या होने के कारण काउंटिंग नहीं हुई.

दूसरे राउंड में मिले 7.56 करोड़ रुपए

13 अगस्त को दानपेटी की दूसरे राउंड की गिनती की गई. इस दौरान 7 करोड़ 56 लाख 44 हजार रुपए की नकद राशि सामने आई.

पहले और दूसरे राउंड की राशि को मिलाने के बाद मंदिर की भंडार दानपेटी से प्राप्त नकद दान का आंकड़ा काफी बढ़ गया था. इसके बाद तीसरे राउंड की काउंटिंग शुक्रवार को की गई.

तीसरे राउंड में 6.22 करोड़ की नकदी

शुक्रवार को हुए तीसरे राउंड में 6 करोड़ 22 लाख 15 हजार 100 रुपए की नकद राशि गिनी गई. तीनों राउंड में सामने आई राशि को मिलाकर अब तक 24 करोड़ 80 लाख 10 हजार 100 रुपए की नकद दानराशि की गिनती पूरी हो चुकी है.

मंदिर प्रशासन के अनुसार दानपेटी में अभी कुछ नकद राशि की गिनती बाकी है.

17 अगस्त को होगा चौथा राउंड

मंदिर मंडल ने बताया कि दानपेटी की काउंटिंग का चौथा राउंड 17 अगस्त को होगा. इस दौरान बची हुई नकद राशि की गिनती पूरी की जाएगी. इसके बाद भंडार दानपेटी से प्राप्त नकद राशि का आंकड़ा स्पष्ट हो सकेगा.

ऑनलाइन दान और सोना-चांदी की गिनती बाकी

मंदिर प्रशासन के मुताबिक इस बार भी नकद राशि के अलावा ऑनलाइन दान और भेंट कक्ष में जमा रकम की अलग से गिनती की जाएगी. इसके साथ ही श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाए गए सोने और चांदी का तौल भी किया जाएगा.

इन सभी मदों की गणना और तौल पूरी होने के बाद ही श्री सांवलियाजी मंदिर के इस बार के भंडार का पूरा आंकड़ा सामने आएगा. फिलहाल केवल तीन राउंड में सामने आए 24.80 करोड़ रुपए की नकद राशि से ही भक्तों की आस्था की बड़ी तस्वीर दिखाई दे रही है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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