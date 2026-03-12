Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सांवलियाजी के दरबार में बरसी दौलत! भंडार से निकले 46.58 करोड़, किलो में मिला सोना-चांदी

Sanwaliya Ji Temple Donation: चित्तौड़गढ़ स्थित प्रसिद्ध श्री सांवलियाजी सेठ मंदिर में इस बार श्रद्धालुओं की आस्था का रिकॉर्ड देखने को मिला. सात चरणों में हुई भंडार की गिनती में मंदिर को कुल 46.58 करोड़ रुपये का चढ़ावा प्राप्त हुआ. भंडार से 36.57 करोड़ रुपये नकद, भेंटकक्ष और ऑनलाइन माध्यम से 10 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिली. इसके अलावा करीब 2.97 किलो सोना और 152 किलो से अधिक चांदी भी प्राप्त हुई है. पिछले साल की तुलना में इस बार चढ़ावा काफी ज्यादा रहा, जिससे मंदिर प्रशासन भी हैरान है.

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Mar 12, 2026, 12:47 PM IST | Updated:Mar 12, 2026, 12:47 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में अचानक बदल सकता है मौसम, पिछले 24 घंटों में पारा पहुंचा 40.8°C, जानें सबसे गर्म इलाके
5 Photos
Rajasthan ka Thermometer

राजस्थान में अचानक बदल सकता है मौसम, पिछले 24 घंटों में पारा पहुंचा 40.8°C, जानें सबसे गर्म इलाके

लाखों किसानों का इंतजार खत्म, सिर्फ इतने घंटों में ट्रांसफर होगी पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त
7 Photos
PM Kisan Yojana 22th Installment

लाखों किसानों का इंतजार खत्म, सिर्फ इतने घंटों में ट्रांसफर होगी पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त

ऑडी-फॉर्च्यूनर छोड़ ऊंट-गाड़ियों पर निकली बारात, राजस्थान में वायरल हुआ अनोखा नजारा
7 Photos
sikar news

ऑडी-फॉर्च्यूनर छोड़ ऊंट-गाड़ियों पर निकली बारात, राजस्थान में वायरल हुआ अनोखा नजारा

Photo: राजस्थान का अनोखा गणेश मंदिर, जहां भगवान को डाक से भेजे जाते हैं शादी के कार्ड
7 Photos
Rajasthan Temple

Photo: राजस्थान का अनोखा गणेश मंदिर, जहां भगवान को डाक से भेजे जाते हैं शादी के कार्ड

सांवलियाजी के दरबार में बरसी दौलत! भंडार से निकले 46.58 करोड़, किलो में मिला सोना-चांदी

Sanwaliya Ji Temple Donation: मेवाड़ के आराध्य देव और देश-भर के श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र सांवलियाजी सेठ मंदिर के भंडार की गिनती इस बार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. मंदिर में 2 मार्च को खोले गए भंडार की गणना सात चरणों में पूरी की गई, जिसमें श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाए गए चढ़ावे ने नया रिकॉर्ड बना दिया. कुल मिलाकर इस बार मंदिर को 46.58 करोड़ रुपये से अधिक का चढ़ावा प्राप्त हुआ है.

मंदिर प्रशासन के अनुसार भंडार की गिनती बुधवार को सातवें और अंतिम चरण के साथ पूरी हुई. अंतिम चरण में 8.05 लाख रुपये की नगदी प्राप्त हुई. इससे पहले पहले छह चरणों में 36.49 करोड़ रुपये की राशि की गिनती की जा चुकी थी. इस तरह भंडार से कुल 36.57 करोड़ रुपये की नगदी प्राप्त हुई है.

इसके अलावा मंदिर के भेंटकक्ष और ऑनलाइन माध्यम से भी बड़ी मात्रा में दान राशि प्राप्त हुई है. इन माध्यमों से मंदिर को करीब 10 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई. इस प्रकार भंडार, भेंटकक्ष और ऑनलाइन दान को मिलाकर मंदिर में कुल 46.58 करोड़ रुपये का चढ़ावा दर्ज किया गया, जो श्रद्धालुओं की गहरी आस्था को दर्शाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

नगदी के अलावा श्रद्धालुओं ने सोना-चांदी भी बड़ी मात्रा में भेंट किया है. मंदिर प्रशासन के अनुसार भंडार और भेंटकक्ष से करीब 2.97 किलोग्राम सोना और 152 किलोग्राम से अधिक चांदी प्राप्त हुई है. इसके साथ ही बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा और चेक भी भेंट स्वरूप मिले हैं, जिनकी अलग से गणना की जा रही है.

क्या कहना है मंदिर प्रशासन का
मंदिर प्रशासन का कहना है कि इस बार चढ़ावे में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली है. पिछले वर्ष इसी अवधि में मंदिर को करीब 29 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई थी, जबकि इस बार यह आंकड़ा बढ़कर 46.58 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. इससे साफ है कि श्री सांवलियाजी सेठ के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बढ़ती जा रही है.

बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए
मेवाड़ और आसपास के क्षेत्रों के साथ-साथ देश-विदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार दान अर्पित करते हैं. भंडार की गिनती पूरी होने के बाद मंदिर प्रशासन अब प्राप्त राशि और आभूषणों के सुरक्षित प्रबंधन की प्रक्रिया में जुट गया है. श्रद्धालुओं का मानना है कि श्री सांवलियाजी सेठ के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है, इसी आस्था के चलते यहां हर बार रिकॉर्ड चढ़ावा देखने को मिलता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं chittorgarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news