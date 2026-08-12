/सांवलियाजी के भंडार में बरसा करोड़ों का चढ़ावा, पहले राउंड में ही निकले 11 करोड़ से ज्यादा

Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलियाजी में स्थित श्री सांवलियाजी मंदिर मेवाड़ के आराध्य देव के रूप में श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का केंद्र है. यहां हर महीने बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं. श्रद्धालु भगवान सांवलियाजी के सामने अपनी श्रद्धा के अनुसार नकद राशि और अन्य सामग्री अर्पित करते हैं. मंदिर में आने वाला चढ़ावा केवल धनराशि नहीं, भक्तों के विश्वास, भावना और समर्पण से जुड़ा हुआ माना जाता है.

मनोकामना और विश्वास से जुड़ा है चढ़ावा

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सांवलियाजी के दरबार में दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं. कई भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद भगवान के प्रति आभार जताने के लिए भेंट चढ़ाते हैं. वहीं कुछ लोग अपनी इच्छा और विश्वास के साथ मंदिर में दान करते हैं. भक्तों के लिए यह चढ़ावा भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक माध्यम होता है.

मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए दर्शन और पूजा के साथ अपनी श्रद्धा अर्पित करना भी धार्मिक यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है. इसी वजह से यहां भंडार में नियमित रूप से बड़ी मात्रा में दानराशि जमा होती है.

पहले राउंड में ही 11 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा

हाल ही में श्री सांवलियाजी मंदिर का भंडार बुधवार को खोला गया. सुबह 11 बजे राजभोग आरती के बाद भंडार खोलकर चढ़ावे की गिनती शुरू की गई. मंदिर मंडल के कर्मचारियों और अधिकारियों की मौजूदगी में नोटों की काउंटिंग का काम देर शाम तक चलता रहा.

पहले राउंड की गिनती पूरी होने पर 11 करोड़ 1 लाख 51 हजार रुपए की दानराशि सामने आई. हालांकि अभी भंडार में जमा चढ़ावे का एक बड़ा हिस्सा गिना जाना बाकी है. इसलिए मंदिर को प्राप्त कुल दानराशि का अंतिम आंकड़ा बाद में सामने आएगा.

13 अगस्त को होगी दूसरे राउंड की गिनती

हरियाली अमावस्या के चलते बुधवार को भंडार की काउंटिंग नहीं होगी. अब बची हुई दानराशि की गिनती 13 अगस्त को दूसरे राउंड में की जाएगी. इसके बाद भंडार से प्राप्त कुल चढ़ावे की तस्वीर साफ होगी.

पहले ही राउंड में 11 करोड़ 1 लाख 51 हजार रुपए की राशि सामने आने से यह भी साफ होता है कि सांवलियाजी मंदिर से श्रद्धालुओं का जुड़ाव कितना गहरा है.

लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र

सांवलियाजी मंदिर की पहचान सिर्फ एक धार्मिक स्थल तक सीमित नहीं है. यह लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा प्रमुख धाम है. यहां आने वाला भक्त अपनी श्रद्धा के साथ भगवान सांवलियाजी के सामने शीश झुकाता है और अपनी क्षमता के अनुसार भेंट अर्पित करता है.

किसी भक्त के लिए चढ़ावा मनोकामना पूरी होने पर धन्यवाद का भाव होता है, तो किसी के लिए यह भगवान के प्रति विश्वास और समर्पण की अभिव्यक्ति है. यही भाव सांवलियाजी के दरबार को खास बनाता है और राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थलों में इसकी अलग पहचान कायम करता है.