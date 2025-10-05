सांवलिया सेठ में चढ़ी अब तक की सबसे अनोखी भेंट, अग्निवीर ने समर्पित की चांदी की AK-47

Chttorgarh News: राजस्थान के प्रसिद्ध श्री सांवलिया सेठ मंदिर में इन दिनों एक अनोखी भेंट चर्चा का विषय बनी हुई है. यहां दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की भीड़ का कारण इस बार कोई त्योहार या विशेष आयोजन नहीं, बल्कि एक चांदी से बनी AK-47 राइफल है, जिसे भारतीय सेना के एक अग्निवीर ने अपने आराध्य भगवान श्री सांवलिया सेठ को भेंट की है.
Chttorgarh News: जिले के प्रसिद्ध श्री सांवलिया सेठ मंदिर में इन दिनों एक अनोखी भेंट चर्चा का विषय बनी हुई है. यहां दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की भीड़ का कारण इस बार कोई त्योहार या विशेष आयोजन नहीं, बल्कि एक चांदी से बनी AK-47 राइफल है, जिसे भारतीय सेना के एक अग्निवीर ने अपने आराध्य भगवान श्री सांवलिया सेठ को भेंट की है.
यह भेंट दी है मीनार गांव निवासी अग्निवीर अजय मेनारिया ने, जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं. अजय का कहना है कि जब उन्होंने अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, तब उन्होंने संकल्प लिया था कि यदि चयन हो गया तो वे अपने आराध्य सांवरा सेठ को कुछ खास अर्पित करेंगे. उनकी मन्नत पूरी हुई वर्ष 2023 में चयन और 2024 में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद दिल्ली पोस्टिंग मिली.
छुट्टियों में घर लौटने के बाद अजय मेनारिया ने अपने परिवार और गांव के साथियों के साथ श्री सांवलिया सेठ मंदिर पहुंचकर यह अनोखी भेंट अर्पित की. उन्होंने भगवान को 327 ग्राम चांदी से बनी AK-47 राइफल चढ़ाई. यह राइफल बेहद आकर्षक है. पूरी तरह शुद्ध चांदी से तैयार की गई और मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना के बाद अर्पित की गई.
श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी
राइफल देखने के लिए मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी. लोगों के लिए यह भेंट सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि भक्ति और देशभक्ति का अनोखा संगम बन गई. कई श्रद्धालुओं ने कहा कि यह पहली बार है जब किसी सैनिक ने अपने आराध्य को इस तरह की भेंट दी है, जो एक साथ देश की सेवा और ईश्वर के प्रति श्रद्धा दोनों को दर्शाती है. मंदिर प्रशासन ने भी अजय मेनारिया की इस भावना की सराहना की.
श्री सांवलिया सेठ मंदिर के पुजारियों ने कहा कि यह भेंट आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का कार्य करेगी.
अब यह चांदी की AK-47 मंदिर के दर्शनार्थियों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. श्रद्धालु इसे देखने के लिए दूर-दूर से पहुंच रहे हैं और इसे एक देशभक्त भक्त की अनोखी श्रद्धांजलि बता रहे हैं.
