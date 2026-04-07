Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

20 से 25 मिनट में मकान से 20 लाख किए साफ! चोरों की मूवमेंट CCTV में कैद

Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा सदर थाना क्षेत्र में चोरों ने एक सूने मकान से लगभग 20 लाख रुपये की संपत्ति पर हाथ साप कर दिया. जिसमें नगद और सोने-चांदी के जेवरात शामिल है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAbhishek sharma
Published:Apr 07, 2026, 03:07 PM IST | Updated:Apr 07, 2026, 03:07 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के केंद्र कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले, जानें 8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी!
8 Photos
8 pay commission

राजस्थान के केंद्र कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले, जानें 8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी!

Sikar Weather: सीकर में फिर बिगड़ा मौसम का मिजाज, तेज आंधी-तूफान के साथ हुई झमाझम बारिश
7 Photos
sikar weather

Sikar Weather: सीकर में फिर बिगड़ा मौसम का मिजाज, तेज आंधी-तूफान के साथ हुई झमाझम बारिश

कौन हैं डॉ. MM पुकार? जिन्होंने चूरू मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग से खुद हटाए 7 बड़े मधुमक्खियों के छत्ते, देखें तस्वीरें
7 Photos
Churu news

कौन हैं डॉ. MM पुकार? जिन्होंने चूरू मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग से खुद हटाए 7 बड़े मधुमक्खियों के छत्ते, देखें तस्वीरें

Who is IPS Madhav Upadhyay: कौन हैं IPS माधव उपाध्याय? जिन्हें जांच के बाद कर दिया APO
10 Photos
Rajasthan news

Who is IPS Madhav Upadhyay: कौन हैं IPS माधव उपाध्याय? जिन्हें जांच के बाद कर दिया APO

20 से 25 मिनट में मकान से 20 लाख किए साफ! चोरों की मूवमेंट CCTV में कैद

Chittorgarh News: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में निम्बाहेड़ा सदर थाना क्षेत्र में साकरिया ब्रिज के पास एक सूने मकान में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है. अज्ञात बदमाशों ने गृह स्वामी चतुर्भुज कुमावत के घर को निशाना बनाते हुए करीब 20 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया.

जानकारी के अनुसार, चोर करीब 12 लाख रुपये नकद और लगभग 8 लाख रुपये के जेवरात लेकर फरार हो गए. यह घटना इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है. घटना उस समय हुई जब गृहस्वामी अपने बेटे के साथ मंदिर गए हुए थे और परिवार के अन्य सदस्य भी घर पर मौजूद नहीं थे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सूने घर का फायदा उठाते हुए चोरों ने महज 20 से 25 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम दे डाला. घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में दो संदिग्ध आरोपी घर में घुसते और चोरी करते हुए नजर आए हैं. फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है.

सूचना मिलते ही निम्बाहेड़ा सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. पुलिस आसपास के क्षेत्र में पूछताछ कर रही है. इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश जारी है.

पढे़ं एक और बड़ी खबर

चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर नगर पालिका द्वारा अमृत 2.0 योजना के तहत गुलाब सागर के विकास एवं सौंदर्यकरण कार्य का भव्य शिलान्यास किया गया. करीब 4.19 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले इस कार्य की विधायक अर्जुनलाल जीनगर ने भूमि पूजन कर नींव रखी.

साथ ही मसानिया भेरूजी मोक्ष धाम में 17.5 लाख रुपये की लागत से टीन शेड व बैठने की व्यवस्था सहित विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया. कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों व समाज के लोगों ने विधायक का स्वागत किया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंChittorgarh Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news