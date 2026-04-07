20 से 25 मिनट में मकान से 20 लाख किए साफ! चोरों की मूवमेंट CCTV में कैद

Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा सदर थाना क्षेत्र में चोरों ने एक सूने मकान से लगभग 20 लाख रुपये की संपत्ति पर हाथ साप कर दिया. जिसमें नगद और सोने-चांदी के जेवरात शामिल है.
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Chittorgarh News: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में निम्बाहेड़ा सदर थाना क्षेत्र में साकरिया ब्रिज के पास एक सूने मकान में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है. अज्ञात बदमाशों ने गृह स्वामी चतुर्भुज कुमावत के घर को निशाना बनाते हुए करीब 20 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया.
जानकारी के अनुसार, चोर करीब 12 लाख रुपये नकद और लगभग 8 लाख रुपये के जेवरात लेकर फरार हो गए. यह घटना इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है. घटना उस समय हुई जब गृहस्वामी अपने बेटे के साथ मंदिर गए हुए थे और परिवार के अन्य सदस्य भी घर पर मौजूद नहीं थे.
सूने घर का फायदा उठाते हुए चोरों ने महज 20 से 25 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम दे डाला. घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में दो संदिग्ध आरोपी घर में घुसते और चोरी करते हुए नजर आए हैं. फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है.
सूचना मिलते ही निम्बाहेड़ा सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. पुलिस आसपास के क्षेत्र में पूछताछ कर रही है. इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश जारी है.
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