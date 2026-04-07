20 से 25 मिनट में मकान से 20 लाख किए साफ! चोरों की मूवमेंट CCTV में कैद

Chittorgarh News: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में निम्बाहेड़ा सदर थाना क्षेत्र में साकरिया ब्रिज के पास एक सूने मकान में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है. अज्ञात बदमाशों ने गृह स्वामी चतुर्भुज कुमावत के घर को निशाना बनाते हुए करीब 20 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया.

जानकारी के अनुसार, चोर करीब 12 लाख रुपये नकद और लगभग 8 लाख रुपये के जेवरात लेकर फरार हो गए. यह घटना इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है. घटना उस समय हुई जब गृहस्वामी अपने बेटे के साथ मंदिर गए हुए थे और परिवार के अन्य सदस्य भी घर पर मौजूद नहीं थे.

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सूने घर का फायदा उठाते हुए चोरों ने महज 20 से 25 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम दे डाला. घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में दो संदिग्ध आरोपी घर में घुसते और चोरी करते हुए नजर आए हैं. फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है.

सूचना मिलते ही निम्बाहेड़ा सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. पुलिस आसपास के क्षेत्र में पूछताछ कर रही है. इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश जारी है.

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चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर नगर पालिका द्वारा अमृत 2.0 योजना के तहत गुलाब सागर के विकास एवं सौंदर्यकरण कार्य का भव्य शिलान्यास किया गया. करीब 4.19 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले इस कार्य की विधायक अर्जुनलाल जीनगर ने भूमि पूजन कर नींव रखी.

साथ ही मसानिया भेरूजी मोक्ष धाम में 17.5 लाख रुपये की लागत से टीन शेड व बैठने की व्यवस्था सहित विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया. कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों व समाज के लोगों ने विधायक का स्वागत किया.

