/10 साल से तबादले नहीं, Transfer पर रोक से परेशान शिक्षक, बोले- अब नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन

चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने लंबे समय से लंबित स्थानांतरण की मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई. शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द स्थानांतरण नीति लागू करने और तृतीय श्रेणी शिक्षकों पर लगे तबादला प्रतिबंध को हटाने की मांग की. ज्ञापन के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे और उन्होंने अपनी समस्याओं को विस्तार से प्रशासन के सामने रखा.



10 वर्षों से नहीं हुए स्थानांतरण

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शिक्षकों का कहना है कि राजस्थान में पिछले करीब 10 वर्षों से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं हुए हैं, जबकि अन्य संवर्गों के कर्मचारियों और शिक्षकों के तबादले नियमित रूप से किए जा रहे हैं. इससे तृतीय श्रेणी शिक्षकों में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है. उनका कहना है कि लंबे समय तक एक ही स्थान पर कार्य करने के कारण उन्हें व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.



वरिष्ठता खत्म करनी पड़े तो भी मंजूर

ज्ञापन में शिक्षकों ने कहा कि यदि स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए वरिष्ठता (सीनियरिटी) की बाध्यता समाप्त करनी पड़े तो उन्हें इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है. उनका कहना है कि सरकार किसी भी उपयुक्त नीति के तहत स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करे, लेकिन वर्षों से जारी प्रतिबंध को अब समाप्त किया जाना चाहिए. शिक्षकों ने मांग की कि पारदर्शी और समान अवसर वाली स्थानांतरण नीति बनाकर सभी पात्र शिक्षकों को इसका लाभ दिया जाए.



पारिवारिक और सामाजिक समस्याएं बढ़ीं

शिक्षकों ने बताया कि वर्षों तक एक ही स्थान पर पदस्थ रहने से कई कर्मचारी अपने परिवार से दूर रहने को मजबूर हैं. बच्चों की शिक्षा, बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल, पति-पत्नी की अलग-अलग जगह पर नियुक्ति जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं. उनका कहना है कि स्थानांतरण नहीं होने से मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है और इसका असर शिक्षकों के कार्य प्रदर्शन पर भी पड़ सकता है. उन्होंने सरकार से मानवीय आधार पर इस विषय पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की.



मांग पूरी नहीं हुई तो जयपुर में होगा बड़ा आंदोलन

तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द स्थानांतरण नीति लागू कर तबादलों पर लगी रोक नहीं हटाई तो प्रदेशभर के शिक्षक एकजुट होकर जयपुर में बड़ा आंदोलन करेंगे. उनका कहना है कि लंबे समय से वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है. शिक्षकों ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करेगी, ताकि वर्षों से लंबित मांग पूरी हो सके और हजारों शिक्षकों को राहत मिल सके.

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