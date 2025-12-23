सांवलियाजी मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ दान, भंडार काउंटिंग पूरी, 29 करोड़ से ज्यादा की ऐतिहासिक आय

Chittorgarh Sanwariya seth mandir: मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलिया सेठ के मंदिर में भक्तों की आस्था ने एक बार फिर नया कीर्तिमान स्थापित किया है. मंदिर प्रशासन ने सोमवार को भंडार की चौथी और अंतिम राउंड की काउंटिंग पूरी कर ली, जिसके बाद कुल आय का आंकड़ा 29 करोड़ 32 लाख 4 हजार 920 रुपये तक पहुंच गया. यह मंदिर की अब तक की सबसे बड़ी प्राप्ति है, जो भक्तों की अपार श्रद्धा का प्रतीक मानी जा रही है.

मंदिर के देवस्थान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि चारों राउंड की भंडार गिनती और ऑनलाइन दान को मिलाकर यह ऐतिहासिक राशि जमा हुई है. केवल चौथे राउंड में ही 49 लाख 84 हजार 395 रुपये की गिनती हुई. इस माह भंडार से अकेले 22 करोड़ 80 लाख 69 हजार 395 रुपये प्राप्त हुए, जबकि मंदिर कार्यालय, भेंटकक्ष और ऑनलाइन माध्यम से अतिरिक्त 6 करोड़ 51 लाख 35 हजार 525 रुपये की आय दर्ज की गई.

नकद राशि के अलावा भक्तों ने सोने-चांदी की भेंट भी खूब चढ़ाई. भंडार से कुल 1250 ग्राम सोना और 44 किलो 400 ग्राम चांदी मिली, जबकि भेंटकक्ष से 535 ग्राम सोना और 55 किलो 444 ग्राम चांदी प्राप्त हुई. कुल मिलाकर भक्तों ने करीब 1785 ग्राम सोना और 99 किलो 844 ग्राम चांदी भगवान को अर्पित की. ये आंकड़े पिछले वर्षों की तुलना में काफी ज्यादा हैं, जिससे मंदिर प्रशासन भी गदगद है.

काउंटिंग प्रक्रिया पूरे अनुशासन और पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई. जिला कलेक्टर की निगरानी में प्रशासनिक अधिकारियों, देवस्थान विभाग के कर्मचारियों और सुरक्षा बलों की मौजूदगी में गिनती का काम चला. मंदिर परिसर में किसी तरह की अफरा-तफरी नहीं हुई और पूरी शांति बनी रही. सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में हर राउंड की वीडियोग्राफी भी कराई गई, ताकि पारदर्शिता बरकरार रहे.

श्री सांवलियाजी मंदिर राजस्थान ही नहीं, बल्कि गुजरात, मध्य प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों से आने वाले लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है. कार्तिक माह और साल के अंत में यहां भक्तों की भीड़ उमड़ती है, जिससे दान की राशि में भारी इजाफा होता है. इस बार भी नवंबर-दिसंबर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा. मंदिर प्रशासन का कहना है कि यह राशि मंदिर के रखरखाव, भक्तों के लिए सुविधाएं बढ़ाने, अन्नक्षेत्र और धार्मिक आयोजनों पर खर्च की जाएगी.