Chittorgarh News: राजस्व परिषद के अध्यक्ष को लिखे गए पत्र में रेखा सिंह ने बताया है कि उनका राजस्थान के चित्तौड़गढ़ स्थित आवास पर अभय सिंह ने कब्जा कर रखा है. उन्होंने आरोप लगाया कि 1 जनवरी को अभय सिंह अपनी पत्नी के साथ जबरन चित्तौड़गढ़ स्थित उनके घर पहुंचे. इस दौरान दोनों ने उनके साथ गाली-गलौज, धमकी और मारपीट की. रेखा सिंह का कहना है कि इस घटना के दौरान घर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए, ताकि सबूत न बच सकें.

पत्र में रेखा सिंह ने यह भी लिखा है कि घटना के समय उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हुआ, जिसके चलते वे डर के मारे एक कमरे में खुद को बंद करने पर मजबूर हो गईं. उन्होंने आरोप लगाया कि अभय सिंह के लगातार मानसिक उत्पीड़न के कारण उन्हें अपना ही घर छोड़ना पड़ा. इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया है कि अभय सिंह द्वारा स्टाफ के माध्यम से भी उन्हें धमकाया गया.

उत्पीड़न और धमकी के मैसेज, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद

रेखा सिंह ने अपने पत्र में यह भी दावा किया है कि उनके पास इस पूरे मामले से जुड़े उत्पीड़न और धमकी के मैसेज, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद हैं, जिन्हें वे आवश्यकता पड़ने पर सबूत के तौर पर प्रस्तुत कर सकती हैं.

क्या कहना है आईएएस अभय सिंह का

वहीं, मामले पर आईएएस अभय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. अभय सिंह का कहना है कि उनकी मां की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा में उनके पिता की संपत्ति थी, जिसमें उनका भी हिस्सा था. आरोप है कि उस संपत्ति को उनके नाम की फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी लगाकर बेच दिया गया.

अभय सिंह के अनुसार, सात बीघा जमीन उनके भाई अक्षय ने गिफ्ट डीड के जरिए अपने नाम करवा ली. इतना ही नहीं, कुछ जगहों पर बयाना भी ले लिया गया था. अभय सिंह का कहना है कि जब उन्हें इन सभी लेन-देन की जानकारी मिली, तो वे छुट्टी लेकर अपनी माताजी से मिलने पहुंचे.

एआई के जरिए वॉइस रिकॉर्डिंग तैयार कर बदनाम करने की साजिश

उन्होंने बताया कि इस दौरान उनके साथ परिवार के अन्य वरिष्ठ सदस्य भी मौजूद थे. आरोप है कि वहां उनकी माताजी को उनसे बात नहीं करने दी गई, और उनके साथ मारपीट भी की गई. इस पूरे मामले को लेकर 3 जनवरी को चित्तौड़गढ़ में एफआईआर दर्ज करवाई गई. अभय सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी और उनकी पत्नी की एआई के जरिए वॉइस रिकॉर्डिंग तैयार कर उन्हें बदनाम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह सब उनकी छवि खराब करने की साजिश का हिस्सा है.

आवश्यक जांच और कार्रवाई के निर्देश

इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने मामले में कार्रवाई के लिए प्रमुख सचिव (नियुक्ति) को पत्र लिखा है और आवश्यक जांच और कार्रवाई के निर्देश देने की बात कही है.

