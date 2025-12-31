Zee Rajasthan
Year Ender 2025 Chittorgarh: साल 2025 चित्तौड़गढ़ जिले के लिए कई मायनों में अहम रहा. यह साल जहां एक ओर पर्यटन, शिक्षा और युवाओं की उपलब्धियों के लिए याद किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर सड़क हादसों, अवैध खनन, प्रदूषण और विकास कार्यों की धीमी रफ्तार जैसी चुनौतियां भी चर्चा में रहीं. पूरे साल जिले से जुड़ी कई घटनाएं राज्य स्तर पर सुर्खियां बनीं. आइए, 2025 की प्रमुख खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं.
 

Published: Dec 31, 2025, 01:48 PM IST | Updated: Dec 31, 2025, 01:48 PM IST

Year Ender 2025: पर्यटन की बूम, सड़क हादसों का कहर, चित्तौड़गढ़ के लिए ऐसा रहा साल 2025

Year Ender 2025 Chittorgarh: साल 2025 में चित्तौड़गढ़ का ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक बार फिर देश-विदेश के पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण बना. पर्यटन सीजन के दौरान यहां रिकॉर्ड संख्या में सैलानी पहुंचे. होटल, गाइड, टैक्सी और स्थानीय व्यापारियों को इससे बड़ा लाभ मिला. त्योहारों और छुट्टियों के समय किले में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली, जिससे जिला प्रशासन को व्यवस्थाएं संभालने के लिए अतिरिक्त इंतजाम करने पड़े.

सड़क हादसों ने छीनी कई जिंदगियां
2025 में चित्तौड़गढ़-उदयपुर, चित्तौड़गढ़-कोटा और चित्तौड़गढ़-भीलवाड़ा हाईवे पर हुए सड़क हादसे लगातार चिंता का विषय बने रहे. तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग और लापरवाही के चलते कई दर्दनाक दुर्घटनाएं हुईं. इन हादसों में कई लोगों की जान गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए. सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तैयारियों और यातायात नियमों के पालन पर सवाल उठे.

अवैध खनन और बजरी माफिया पर कार्रवाई
जिले में अवैध खनन और बजरी परिवहन के खिलाफ साल भर प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई चलती रही. कई जगहों पर ट्रैक्टर-ट्रॉली और डंपर जब्त किए गए, वहीं कुछ मामलों में एफआईआर भी दर्ज हुई. हालांकि कार्रवाई के बावजूद यह समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई और पर्यावरण को हो रहे नुकसान को लेकर सामाजिक संगठनों ने आवाज उठाई.

किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा मौसम
2025 में चित्तौड़गढ़ के किसानों को मौसम की मार भी झेलनी पड़ी. कहीं बेमौसम बारिश तो कहीं लंबे समय तक सूखे की स्थिति ने फसलों को नुकसान पहुंचाया. ओलावृष्टि की घटनाओं ने रबी फसलों को प्रभावित किया. फसल खराब होने के बाद किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई, जो लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रही.

शहर में ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या
चित्तौड़गढ़ शहर में बढ़ते वाहनों के दबाव ने ट्रैफिक समस्या को गंभीर बना दिया. खासकर बाजार क्षेत्र और किले के आसपास जाम की स्थिति आम हो गई. पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था न होने से आम लोगों और पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ा. यातायात सुधार के लिए योजनाएं तो बनीं, लेकिन उनका असर सीमित ही नजर आया.

प्रदूषण और AQI ने बढ़ाई चिंता
सर्दियों के मौसम में चित्तौड़गढ़ की हवा भी चर्चा में रही. कई बार जिले का AQI ‘खराब’ और ‘बेहद खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी. यह मुद्दा पर्यावरण संरक्षण और शहरी नियोजन पर बहस का कारण बना.

अपराध की घटनाएं और कानून-व्यवस्था
साल 2025 में जिले में चोरी, लूट, मारपीट और पारिवारिक विवादों से जुड़े मामले भी सामने आए. कुछ गंभीर मामलों में पुलिस ने समय पर खुलासे कर राहत दी, जबकि कुछ केस लंबे समय तक जांच में रहे. इससे कानून-व्यवस्था को लेकर आम लोगों की चिंताएं बढ़ीं.

शिक्षा और युवाओं की उपलब्धियां
इन सबके बीच 2025 चित्तौड़गढ़ के युवाओं के लिए उपलब्धियों का साल भी रहा. जिले के कई छात्रों ने बोर्ड परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की. खेल के क्षेत्र में भी युवाओं ने राज्य और जिला स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया.

विकास कार्य और योजनाएं
साल भर सड़कों, पुलों और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की शुरुआत हुई. हालांकि कई परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो सकीं, जिसको लेकर जनप्रतिनिधियों और प्रशासन पर सवाल उठे. विकास की रफ्तार को लेकर जनता में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली.

साल 2025 चित्तौड़गढ़ के लिए उपलब्धियों और चुनौतियों का मिश्रित साल रहा. जहां पर्यटन और युवाओं की सफलता ने जिले को नई पहचान दी, वहीं हादसे, प्रदूषण और विकास से जुड़ी समस्याएं आगे के लिए सबक बनकर सामने आईं. आने वाला साल 2026 जिले के लिए इन चुनौतियों से निपटने और विकास को नई दिशा देने की उम्मीद लेकर आ रहा है.

