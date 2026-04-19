/करोड़ों का बजट फिर भी सिस्टम फेल! चूरू पीएम श्री स्कूलों के रिजल्ट पर उठे सवाल

Churu PM SHRI Schools: राजस्थान के चूरू जिले में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के मॉडल के तौर पर विकसित किए जा रहे 16 पीएमश्री स्कूलों का 10वीं बोर्ड परिणाम उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है. करोड़ों के बजट और आधुनिक सुविधाओं के बावजूद कई स्कूलों का रिजल्ट औसत से भी नीचे रहा, जिससे पूरी योजना की प्रभावशीलता पर सवाल उठने लगे हैं.

पीएमश्री योजना के तहत इन स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम, प्रयोगशाला और पुस्तकालय जैसी सुविधाओं से लैस करने के लिए प्रति स्कूल करीब 2 करोड़ रुपए, यानी कुल लगभग 32 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इसके बावजूद जिले का औसत परिणाम 87 प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ पाया. चौंकाने वाली बात यह है कि 16 में से सिर्फ 4 स्कूल ही पिछले दो वर्षों से लगातार 100 प्रतिशत परिणाम दे पाए हैं.

कमजोर प्रदर्शन वाले स्कूलों की तस्वीर

सबसे खराब स्थिति चूरू के राजकीय बागला उमावि की रही, जहां 75 में से सिर्फ 42 विद्यार्थी पास हुए और परिणाम मात्र 56 प्रतिशत रहा. रतननगर के एचपी बुधिया स्कूल का रिजल्ट 63.63 प्रतिशत पर सिमट गया, जो पिछले साल 94.74 प्रतिशत था. सुजानगढ़ के कनोई बालिका स्कूल में भी गिरावट दर्ज हुई और परिणाम 73 प्रतिशत रहा. इसके अलावा भुवालका बालिका (80 प्रतिशत) और यूनियन क्लब बालिका, राजलदेसर (72 प्रतिशत) जैसे स्कूलों का प्रदर्शन भी औसत ही रहा. खास बात यह है कि कमजोर रिजल्ट देने वाले स्कूलों में तीन बालिका विद्यालय भी शामिल हैं.

आंकड़ों में स्थिति

कुल 1318 विद्यार्थियों में से केवल 1170 पास, 93 विद्यार्थी फेल, 70 को सप्लीमेंट्री, 95 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले सिर्फ 6 छात्र हैं. 85-95 प्रतिशत के बीच अंक पाने वाले मात्र 39 विद्यार्थी हैं.

मुख्य वजह शिक्षकों की कमी

जांच में सामने आया कि कई पीएमश्री स्कूलों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के पद खाली हैं. बागला स्कूल में सेकंड ग्रेड के सभी 5 पद और व्याख्याताओं के 22 में से 9 पद खाली हैं. रतननगर में 8 व्याख्याता पद रिक्त हैं, जबकि अन्य स्कूलों में भी विज्ञान, गणित और हिंदी जैसे अहम विषयों के शिक्षक नहीं हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि संसाधनों के साथ-साथ योग्य स्टाफ का होना जरूरी है, अन्यथा केवल भवन और सुविधाएं शिक्षा की गुणवत्ता नहीं सुधार सकतीं.

जहां सब ठीक, वहां परिणाम भी बेहतर

धीरवास बड़ा (तारानगर), हमीरवास, खंडवा (चूरू) और सीतसर (रतनगढ़) के पीएमश्री स्कूलों ने लगातार दो साल 100 प्रतिशत परिणाम देकर यह साबित किया है कि पर्याप्त स्टाफ और सही शैक्षिक माहौल मिलने पर बेहतर नतीजे संभव हैं.

विशेषज्ञों की राय

शिक्षक संघ शेखावत के जिला अध्यक्ष विजय पोटलिया का कहना है कि पीएमश्री स्कूलों को सफल बनाने के लिए खाली पदों पर तुरंत शिक्षकों की नियुक्ति जरूरी है. उन्होंने सुझाव दिया कि प्रधानाचार्य या जिला स्तर के अधिकारियों को अस्थायी नियुक्ति का अधिकार दिया जाना चाहिए.

प्रशासन ने कहा मांगेंगे जवाब

वहीं जिन स्कूलों का प्रदर्शन खराब रहा उनसे जवाब मांगा जाएगा. मामले में सीडीईओ डॉ. संतोष महर्षि ने कहा कि कमजोर परिणाम वाले स्कूलों की समीक्षा की जाएगी. संबंधित सीबीईओ और प्रधानाचार्यों से कारण पूछकर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे. साथ ही जिम्मेदार अधिकारयों से जवाब मांगा जाएगा.

पीएमश्री स्कूलों की मौजूदा स्थिति साफ संकेत देती है कि सिर्फ बजट और आधुनिक सुविधाएं शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. जब तक विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की उपलब्धता, नियमित मॉनिटरिंग और मजबूत शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तब तक अपेक्षित परिणाम मिलना मुश्किल है.

जिन स्कूलों में स्टाफ पूरा है, वहां 100 प्रतिशत रिजल्ट यह साबित करता है कि सही संसाधन शिक्षकों की मेहनत ही सफलता की असली कुंजी है. अब जरूरत है कि सरकार केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं, बल्कि शिक्षकों की नियुक्ति और अकादमिक सुधार पर भी उतनी ही गंभीरता से काम करे, तभी पीएमश्री योजना अपने उद्देश्य को वास्तव में पूरा कर पाएगी.

