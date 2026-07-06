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एविएटर गेम के नाम पर ऑनलाइन ठगी का भंडाफोड़, 91 मोबाइल जब्त

Cyber Fraud News: चूरू जिले के सादुलपुर क्षेत्र में हमीरवास थाना पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एविएटर गेम के जरिए ऑनलाइन ठगी करने वाले 17 युवकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने दो हवेलियों पर दबिश देकर 91 एंड्रॉयड मोबाइल, वाई-फाई उपकरण और अन्य डिजिटल सामग्री जब्त की है. मामले में गिरोह के नेटवर्क और वित्तीय लेन-देन की जांच जारी है.

Edited byAnsh RajReported byNavratan prajapat
Published: Jul 06, 2026, 01:06 PM|Updated: Jul 06, 2026, 01:06 PM
एविएटर गेम के नाम पर ऑनलाइन ठगी का भंडाफोड़, 91 मोबाइल जब्त
Image Credit: Rajasthan NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: चूरू जिले के सादुलपुर क्षेत्र की हमीरवास थाना पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने रावतसर कुंजला गांव की दो हवेलियों पर एक साथ दबिश देकर एविएटर गेम के नाम पर लोगों को झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करने वाले 17 युवकों को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से 91 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, वाई-फाई राउटर, चार्जर सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं. पुलिस के अनुसार जब्त किए गए मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरणों की अनुमानित कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है.


गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई

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पुलिस के अनुसार यह पूरी कार्रवाई आईपीएस अभिजीत पाटिल के सुपरविजन में तथा हमीरवास थाना प्रभारी राय सिंह सुथार के नेतृत्व में गठित विशेष टीम द्वारा की गई. पुलिस को सूचना मिली थी कि रावतसर कुंजला गांव के खड़ेर क्षेत्र स्थित दो हवेलियों में एक संगठित गिरोह ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में साइबर ठगी का नेटवर्क संचालित कर रहा है. सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से दोनों स्थानों पर एक साथ दबिश दी, जिससे आरोपियों को भागने का मौका नहीं मिला.


एविएटर गेम के जरिए लोगों को बनाते थे शिकार

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी एविएटर गेम के माध्यम से लोगों को कम समय में अधिक मुनाफा कमाने का लालच देते थे. सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से संपर्क कर उन्हें गेम में निवेश करने के लिए प्रेरित किया जाता था. इसके बाद विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से रकम जमा कराकर लोगों के साथ धोखाधड़ी की जाती थी. पुलिस का मानना है कि गिरोह लंबे समय से इस अवैध गतिविधि को अंजाम दे रहा था और बड़ी संख्या में लोगों को अपना शिकार बना चुका है.


91 मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरण जब्त

दबिश के दौरान पुलिस ने 91 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, वाई-फाई राउटर, चार्जर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं. पुलिस अब इन उपकरणों की तकनीकी जांच कर रही है. मोबाइल फोन में मौजूद डेटा, बैंक खातों की जानकारी, यूपीआई ट्रांजैक्शन, सोशल मीडिया अकाउंट, कॉल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की बारीकी से जांच की जा रही है. जांच के आधार पर यह पता लगाया जाएगा कि ठगी का नेटवर्क कितने राज्यों और कितने लोगों तक फैला हुआ था.


अन्य राज्यों तक जुड़े हो सकते हैं गिरोह के तार

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि इस गिरोह के तार राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं. बरामद डिजिटल उपकरणों से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने की उम्मीद है. पुलिस साइबर विशेषज्ञों की मदद से डेटा रिकवर कर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही है. संभावना जताई जा रही है कि जांच आगे बढ़ने पर कई अन्य आरोपी भी पुलिस के रडार पर आ सकते हैं और साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है.


साइबर अपराधियों पर लगातार कार्रवाई

आईपीएस अभिजीत पाटिल ने बताया कि साइबर अपराध के खिलाफ विशेष अभियान लगातार जारी है. लोगों से भी अपील की गई है कि ऑनलाइन गेमिंग, निवेश या अधिक मुनाफे के नाम पर आने वाले किसी भी अनजान लिंक, कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें. यदि किसी प्रकार की ऑनलाइन ठगी का संदेह हो तो तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं. पुलिस का कहना है कि डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर मामले की गहन जांच जारी है और जल्द ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी की जा सकती है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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