'अगर किसी को बताया तो समझो कि'.... की धमकी देकर 12वीं की छात्रा से रेप, केस दर्ज

Churu News: राजस्थान में चूरू जिले के तारानगर थाना क्षेत्र के एक गांव की 12वीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा के साथ कई बार दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. 17 वर्षीय पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ तारानगर थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया.

Published: Oct 17, 2025, 01:54 PM IST

'अगर किसी को बताया तो समझो कि'.... की धमकी देकर 12वीं की छात्रा से रेप, केस दर्ज

Churu News: जिले के तारानगर थाना क्षेत्र के एक गांव की 12वीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा के साथ कई बार दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. 17 वर्षीय पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ तारानगर थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया.

थानाधिकारी सतवीर मीणा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा जो की 12वीं की छात्रा है, उसने रिपोर्ट दी है कि गांव भलाऊं टिब्बा का श्रवण कुमार पिछले छह महीनों से डरा-धमका कर उसके साथ बलात्कार कर रहा था. घर वाले खेत चले जाते तो आरोपी पीड़िता के घर पहुंच जाता और उसके साथ बलात्कार की वारदात करता.

पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने उसके वीडियो भी बनाए और किसी को बताने पर वायरल करने की धमकी देता. 15 अक्टूबर को घर वाले खेत से लौटे तो आरोपी पीड़िता के घर था और परिजनों को देख कर वहां से भाग निकला. तब पीड़ित ने परिजनों को पूरी घटना बताई और परिजन थाने पहुंचे.
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट व अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज लिया है.

