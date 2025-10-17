'अगर किसी को बताया तो समझो कि'.... की धमकी देकर 12वीं की छात्रा से रेप, केस दर्ज

Churu News: जिले के तारानगर थाना क्षेत्र के एक गांव की 12वीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा के साथ कई बार दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. 17 वर्षीय पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ तारानगर थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया.

थानाधिकारी सतवीर मीणा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा जो की 12वीं की छात्रा है, उसने रिपोर्ट दी है कि गांव भलाऊं टिब्बा का श्रवण कुमार पिछले छह महीनों से डरा-धमका कर उसके साथ बलात्कार कर रहा था. घर वाले खेत चले जाते तो आरोपी पीड़िता के घर पहुंच जाता और उसके साथ बलात्कार की वारदात करता.

पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने उसके वीडियो भी बनाए और किसी को बताने पर वायरल करने की धमकी देता. 15 अक्टूबर को घर वाले खेत से लौटे तो आरोपी पीड़िता के घर था और परिजनों को देख कर वहां से भाग निकला. तब पीड़ित ने परिजनों को पूरी घटना बताई और परिजन थाने पहुंचे.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट व अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज लिया है.

पढ़ें चूरू की एक और खबर

चूरू में 19 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म, वीडियो बनाकर लगातार...

Rajasthan Crime: राजस्थान के चूरू जिले में रतनगढ़ तहसील के एक गांव की रहने वाली युवती के साथ दुष्कर्म करने और उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमैल करने का मुकदमा पुलिस में दर्ज हुआ है. पुलिस ने न्यायालय से प्राप्त ईस्तगाशे पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ के एक गांव की 19 वर्षीय युवती ने न्यायालय द्वारा दायर इस्तगाशे में आरोप लगाया है कि चूरू तहसील के एक गांव का 24 वर्षीय युवक के मां का ननिहाल उसके गांव में था.

इसलिए युवक का गांव में आना-जाना था, जिसके चलते उसकी जान-पहचान युवक से हो गई. 17 सितंबर 2024 को युवक ने उसे अपने पास बुलाया और बहला फुसलाकर उसे अपने साथ गांव ले गया और कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और उसने सादे कागजातों पर हस्ताक्षर करवा लिए.

घर ले जाकर उसने कमरे में बंद कर दिया तथा नशीला पदार्थ मिलाकर कोल्ड ड्रिंक पिला दी, जिससे वह बेहोश हो गई, तब उसने उसके साथ ज्यादती की और विडियो बना लिया और कहा कि किसी को बताया, तो यह विडियो वायरल कर दूंगा.

