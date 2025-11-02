Zee Rajasthan
पहले घर के सामने से किया अपहरण, फिर 15 दिन तक चाकू की नोक पर सामूहिक दुष्कर्म

Churu News: चूरू जिले में सरदारशहर पुलिस थाने में 19 वर्षीय युवती का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Navratan prajapat
Published: Nov 02, 2025, 11:26 PM IST | Updated: Nov 02, 2025, 11:26 PM IST

पहले घर के सामने से किया अपहरण, फिर 15 दिन तक चाकू की नोक पर सामूहिक दुष्कर्म

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में सरदारशहर पुलिस थाने में 19 वर्षीय युवती का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है. थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की एक 19 वर्षीय युवती ने मामला दर्ज करवाया है कि 14 अक्टूबर की रात्रि करीब 11 बजे मैं लघुशंका करने के लिए उठी और हमारे घर के आगे बाथरूम में लघुशंका करके बाहर निकली, तो हमारे घर का मेन गेट खुला पड़ा था और एक गाय हमारे घर में घुसी हुई थी.

मैं गाय को निकालने गई तो हमारे घर के आगे एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी थी. मैं गाय को निकालकर गेट बंद करने लगी, तो उस वक्त गाड़ी में से कामासर निवासी रूक्मानंद पुत्र हनुमानराम खाती, उसके साथ उसके दोस्त नरपत राजपुरोहित, रामचंद्र सुथार व सुरेंद्र उतरकर आए और मुझे जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में डाल लिया. मैं चिल्लाने लगी तो मेरे मुंह पर रूमाल डाल दिया, जिसके कारण मैं बेहोश हो गई.

मुझे होश आया तो नागौर गोशाला के पास मुझे उतार लिया और रुक्मानन्द मुझे गोशाला के पास स्थित एक पतली गली में ले गया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा. तभी रामचंद्र सुथार दूसरी गाड़ी लेकर आ गया और पहले वाली गाड़ी वहीं छोड़कर रामचंद्र ने सभी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और रुक्मानन्द ने मुझे चाकू दिखाकर कहा कि आज से 2 महीने पहले मेरे भाई रामचंद्र ने तेरे साथ जब बलात्कार किया था तब हमने वीडियो बना लिया था.

इसलिए हम जैसा कहते हैं वैसा करती रहना वरना तुझे जान से मार देंगे और तेरा अश्लील वीडियो वायरल कर तुझे बदनाम कर देंगे. मैं पूरी तरह से डर गई और यह लोग मुझे 15 अक्टूबर को सुबह जोधपुर स्थित पुराने कोर्ट ले गए. वहां पर इंटरनेट से मेरा आधार कार्ड निकलवाने की कोशिश की लेकिन आधार कार्ड नहीं निकलने पर जन आधार कार्ड निकलवा लिया और वहां पर इन लोगों ने स्टांप व कागजों पर कुछ लिखा-पढ़ी करवाकर जबरदस्ती मेरे हस्ताक्षर करवा लिए.

मुझे धमकाया कि हम तुझे जहां ले जा रहे हैं, उनके सामने कह देना कि मैं लीव इन रिलेशनशिप में मेरी मर्जी से रहना चाहती हूं. फिर वहां से रूक्मानंद जबरदस्ती अपने साथ मुझे जालौर ले गया और वह सभी व्यक्ति जोधपुर में ही रुक गए. 15 अक्टूबर को शाम को हम जालौर पहुंचे. वहां पर नरपत के दोस्त अनिल से रूक्मानंद ने संपर्क किया और उसने कहा कि मैं नहीं आ सकता आप होटल में रूम लेकर रुक जाओ. जिस पर रूक्मानंद मुझे बस स्टैंड के पास स्थित एक होटल पर ले गया.

इसके बाद कमरा किराए पर ले लिया. जहां पर रूक्मानंद ने चाकू की नोक पर मेरे साथ जबरन डरा धमकाकर बलात्कार किया. रूक्मानंद ने मुझे दो रात होटल में रखा. इस दौरान कई बार रुक्मानन्द ने मेरे साथ जबरन बलात्कार किया. 17 अक्टूबर को रूक्मानंद जालौर से मुझे जोधपुर लेकर आया और वहां कोर्ट में मुझे ले गया. वहां से गाड़ी में बिठाकर मुझे नया कोर्ट ले गया और वहां कुछ कागजों पर मेरे हस्ताक्षर करवाए.

इसके बाद वहां से रूक्मानंद मुझे बस से ओसिया लेकर आ गया. वहां पर नरपत, रामचंद्र व सुरेंद्र गाड़ी लेकर मिल गए, जहां से गाड़ी में बैठाकर मुझे यह लोग बीकानेर कर लेकर आ गए. वहां से स्लीपर बस में रूक्मानंद व सुरेंद्र मुझे गंगानगर ले गए. लेकिन सुरेंद्र के किराए के कमरे में मुझे बंद कर दिया. रूक्मानंद लगातार दिन रात मेरे साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म करता रहा.

23 अक्टूबर को सुरेंद्र ने कहा कि यहां खतरा हो सकता है आप होटल में रूम ले लो. लेकिन होटल में कमरा नहीं मिलने पर रूक्मानंद मुझे हनुमानगढ़ लेकर आ गया, जहां नरपत ने रूक्मानंद को फोन किया कि आप होटल के पास रुको जहां करीब हम चार-पांच घंटे बैठे रहे. इस दौरान वहां एक करणी नाम का आदमी आया जो अपने साथ हमें अपने घर ले गया, वहां पर चार दिन तक मुझे रोके रखा.

इस दौरान भी रूक्मानंद ने मेरे साथ कई बार जबरदस्ती दुष्कर्म किया. 28 अक्टूबर को करणी अपनी गाड़ी से मुझे वह रूक्मानंद को हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन पर छोड़ गया, जहां से रूक्मानंद मुझे ट्रेन से बीकानेर ले आया. वहां पर करणी की धर्मबहन का लड़का अनिल आया जो हमें अपने घर ले गया. वहां पर हम सो गए. 29 अक्टूबर को सुबह मुझे व रूक्मानंद को अनिल अपने साथ फर्नीचर की दुकान पर काम दिलाने का कहकर ले गया.

जब हम बीकानेर बस स्टैंड पर पहुंचे तो हमारा एक रिश्तेदार मुझे दिखाई दिया. मैंने उनको आवाज लगाकर बुलाया तो रूक्मानंद व अनिल मुझे छोड़कर वहां से भाग गए और हमारे रिश्तेदार ने फोन करके हमारे घर वालों को बुलाया और मैं उनके साथ घर आ गई. रूक्मानंद व रामचंद्र दोनों भाइयों ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है और उनके सभी उक्त साथियों ने मिलकर मेरा अपहरण कर उक्त सभी वारदातें की हैं. वहीं पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंChuru Newsहर पल की जानकारी.

