/Birthday Party के बहाने ले गया होटल, फिर शुरू हुआ ब्लैकमेल और शोषण का खेल, शादी के नाम पर युवती से...

राज्य चुनें
Rajasthan Crime: राजस्थान के चूरू में शादी का झांसा देकर 29 वर्षीय युवती के साथ एक युवक ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर शारीरिक संबंध बनाए तथा अश्लील फोटो लेकर उसे वायरल करने की धमकी देकर देह शोषण करने का मामला रतनगढ़ पुलिस थाना में दर्ज हुआ है. पुलिस ने शहर की रहने वाली युवती की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पुलिस ने बताया कि युवती द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसके पिता का गांव लधासर निवासी एक व्यक्ति के घर आना-जाना था. वहीं पर गुंसाईसर निवासी विजय जाट भी आता था, जिसके कारण विजय ने युवती से दोस्ती कर ली. इस दौरान विजय ने युवती से कहा कि तुम मुझे पसंद हो और शादी करना चाहता हूं.
यह भी पढ़ें- राजस्थान के मानव सुथार ने डेब्यू टेस्ट में रचा इतिहास, अफगानिस्तान के खिलाफ 6 विकेट लेकर मचाया धमाल
करीब 8 महीने पूर्व वह घर पर अकेली थी. इस दौरान विजय उसके घर आया और कहा कि आज उसका जन्मदिन है और फतेहपुर में पार्टी करेंगे. जब मना किया, तो उसने कहा कि तुम होने वाली पति को मना कर रही हो और बहला-फुसलाकर उसे फतेहपुर ले गया. वहां एक होटल में खाना खिलाया तथा कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला दिया, जिससे वह मदहोश हो गई, जिसके बाद उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया और अश्लील फोटो ले ली.
इसके बाद वह शादी का झांसा देकर रतनगढ़ व लक्ष्मणगढ़ की विभिन्न होटलों में उसे ले गया और शारीरिक संबंध बनाए. मना करने पर फोटो को वायरल करने की धमकी दी. विजय होटल में कमरा भी युवती के नाम से ही बुक करता था और भुगतान भी उसी से करवाता था. 4 मई को शादी करना तय हुआ, लेकिन उस दौरान फोन बंद कर लिया और 6 मई को वह आया और शादी के लिए सीकर ले गया, जहां पर जबरन पुन: देह शोषण किया.
यह भी पढ़ें- जयपुर में डिजिटल ब्लैकआउट, JDA की कार्रवाई से पहले इन Locations पर 2G से 5G तक इंटरनेट सेवाएं बंद, केवल वॉयस कॉल चालू
जब युवती ने उसे कहा कि वह धोखा करके उसके साथ बलात्कार किया है, तो विजय ने कहा कि उसके कई लड़कियों व औरतों से संबंध है, वह किस-किस से शादी करे. जब उसे इस कृत्य का मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी दी, तो उसने जातिसूचक गालियां निकालते हुए उसे व उसके परिवार को मारने की धमकी दी. पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है. मामले की जांच डीवाईएसपी इनसार अली कर रहे हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Churu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!