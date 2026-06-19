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ननिहाल में शौच जाने का कहकर घर से निकला युवक, तालाब के पास रेता खुद का गला

Rajasthan Crime: चूरू जिले में ननिहाल आए हुए 35 वर्षीय युवक ने जोहड़ के पास धारदार हथियार से खुद का गला काट लिया. घायल हालत में युवक को निजी वाहन से पहले रामगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया.

Edited byAman SinghReported byNavratan prajapat
Published: Jun 19, 2026, 03:54 PM|Updated: Jun 19, 2026, 03:54 PM
ननिहाल में शौच जाने का कहकर घर से निकला युवक, तालाब के पास रेता खुद का गला
Image Credit: Churu News

Rajasthan Crime: राजस्थान के चूरू जिले में मां, पत्नी व बच्चों के साथ ननिहाल आए हुए 35 वर्षीय युवक ने जोहड़ के पास शुक्रवार को धारदार हथियार से खुद का गला काट लिया. जोहड़ के पास स्थित खेत मालिक की सूचना मिलने पर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे.

घायल हालत में युवक को निजी वाहन से पहले रामगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया. जहां हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद चूरू रेफर कर दिया. डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मौजूद डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ ने घायल का इलाज किया.

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अस्पताल में रामगढ़ रसूलपुरा निवासी भंवरलाल ने बताया कि उसकी बुआ का बेटा कल्याणपुरा नवलगढ़ निवासी 35 वर्षीय प्रकाश भोपा अपनी मां, पत्नी व बच्चों के साथ गुरुवार को रसूलपुरा आया हुआ था. शुक्रवार सुबह परिवार के लोगों को शौच जाने का कहकर घर से निकला था, जिसने गांव के पास स्थित जोहड़ में जाकर धारदार चाकू से खुद का गला काट लिया.

चाकू के वार से प्रकाश के गले पर गहरा घाव हो गया. घायल को पहले रामगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया. जहां घाव गहरा होने के कारण प्राथमिक इलाज के बाद चूरू के डीबी अस्पताल रेफर किया गया. अस्पताल में डॉक्टर्स की एक टीम ने घायल का इलाज किया. इमरजेंसी वार्ड स्टाफ की ओर से घटना की सूचना अस्पताल चौकी पुलिस को भी भिजवाई गई है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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