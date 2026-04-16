/भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने! चूरू में 50 लाख के उद्घाटन पर काले झंडे और लाठीचार्ज

BJP Congress confrontation Churu: सुजानगढ़ के NK लोहिया स्टेडियम में उस समय कांग्रेस व भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए जब भाजपा कार्यकर्ता स्टेडियम के बाहर लगी शिलालेख पट्टिका का अनावरण करने आगे बढ़े. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चूरू से आए विधायक हरलाल सहारण, चूरू भाजपा महामंत्री पराक्रम राठौड़ को विकास कार्यों का उद्घाटन नहीं करने दिया व शिलालेख पट्टिका तोड़ दी.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि NK लोहिया स्टेडियम में चारदीवारी का कार्य पूरा ही नहीं हुआ है, उससे पहले ही उद्घाटन करने भाजपा नेता पहुंच गए. इसके अलावा शिलालेख पट्टिका में स्थानीय विधायक मनोज मेघवाल, निवर्तमान सभापति नीलोफर गौरी का नाम भी नहीं दिया गया. जिसका विरोध जताते हुए नगरपरिषद के निवर्तमान उपसभापति अमित मारोठिया, पार्षद इकबाल खान, पार्षद आसिफ नसवान, पार्षद विजय बटेसर, आवेश राव, सलीम खान, सौरभ पीपलवा सहित अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की.

स्थिति ये हो गई कि भाजपा के कमल दाधीच, हिमांशु भाटी, विमल गोदारा सहित अनेक भाजपाई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भिड़ गए. जिसके बाद पुलिस ने दोनों को अलग किया. इसके बाद जब चूरू विधायक हरलाल सहारण अपनी कार से निकल रहे थे तो उन्हें थाने के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए घेर लिया. जिस पर विधायक सहारण भी गुस्सा होकर अपनी गाड़ी से उतर गए. मौके पर डिप्टी दरजाराम, थानाधिकारी विनोद नैन सहित पुलिस कर्मियों ने हल्का बल काम में लेते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा.

विधायक सहारण, पराक्रम राठौड़ के जाने के बाद काफी देर से चल रही गहमागहमी शांत हो गई. आपको बता दे कि चूरू विधायक हरलाल सहारण सुजानगढ़ में स्नेह मिलन क्रिकेट प्रतियोगिता के रात्रिकालीन मैच का उद्घाटन करने आए थे और यहां पर स्टेडियम में 50 लाख की लागत से हुए विकास कार्यों का उद्घाटन समारोह भी रखा गया था.

दूसरी और आपको बता दे कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में निर्देश दिए थे कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम में उद्घाटन शिलालेख पट्टिका में स्थानीय विधायक एवं जनप्रतिनिधि का नाम होना आवश्यक है, चाहे वो किसी भी दल का हो. लेकिन यहां शिलालेख पट्टिका में सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल का नाम अंकित नहीं होने से बवाल खड़ा हो गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया.



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