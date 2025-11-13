Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में स्कूली छात्र को बेरहमी से पीटकर घायल करने का मामला सामने आया है. छात्र की पिटाई से हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे गंभीर अवस्था में हाई सेंटर रेफर किय गया था, जिसका जयपुर के चिकित्सालय के आईसीयू में इलाज जारी है. उक्त मामले में परिजनों ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी है. प्राप्त जानकारी अनुसार, बीदासर तहसील के तेहनदेसर निवासी 14 वर्षीय कक्षा 6 के एक छात्र को बेरहमी से पीटने का परिजनों ने आरोप लगाया है.

छात्र विवेक सोनी जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. परिजनों ने कातर छोटी स्थित एक निजी विद्यालय के संचालक और अध्यापिका पर छात्र की पिटाई का आरोप लगाया है. इस संबंध में सांडवा थाने में मामला दर्ज किया गया है. विवेक की माता राधा देवी ने सांडवा थाने में दी गई लिखित रिपोर्ट में बताया कि उनका बेटा विवेक सोनी 30 अक्टूबर 2025 को आदर्श विद्या मंदिर, कातर छोटी गया था.

आरोप है कि स्कूल में किसी बात को लेकर स्कूल संचालक और वहां कार्यरत अध्यापिका सरोज ने विवेक को बुरी तरह पीटा. उसे मुर्गा बनाकर उसकी पीठ पर काफी देर तक ईंटें रखी गई. इसके बाद एक अन्य अध्यापक ने भी अगले पीरियड में उसे मुर्गा बनाकर उसकी पीठ पर किताबें रखीं. पिटाई के बाद विवेक की तबीयत खराब हो गई. घर आकर उसने अपनी मां को सीने और पेट में दर्द तथा उल्टी होने की शिकायत की.

शुरुआत में परिजनों ने इसे सामान्य समस्या समझा, लेकिन जब उसकी हालत ज्यादा बिगड़ी तो पिता मखनलाल उसे सुजानगढ़ अस्पताल ले गए. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे तुरंत बीकानेर के पीबीएम अस्पताल रेफर कर दिया. पीबीएम अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि विवेक की हालत गंभीर है और उसे जयपुर ले जाने की आवश्यकता पड़ सकती है.

बालक के चाचा पवन सोनी ने बताया कि उसे जयपुर रेफर कर दिया गया. अभी जयपुर में इलाज चल रहा है. इसके बाद उसे जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह आईसीयू में है. परिजनों का कहना है कि विवेक की हालत बहुत ज्यादा खराब है. राधा देवी ने रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने और उनके पति ने स्कूल संचालक व अध्यापिका से इस बारे में बात की थी.

आरोप है कि उन्होंने कहा कि अगर बच्चों को उनके विद्यालय में पढ़ना है, तो वे उन्हें इसी तरह सुधारेंगे, चाहे मारना पड़े या पीटना पड़े. बच्चे की हालत से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. बेटे के इलाज में व्यस्त होने के कारण वे पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकीं. पुलिस ने गंभीर रूप से घायल विवेक सोनी की माता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.