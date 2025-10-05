Zee Rajasthan
दिमागी बुखार या सिरप? जयपुर के अस्पताल में 6 साल के बच्चे की दुखद मौत

Rajasthan News: चूरू से जयपुर रेफर किए गए 6 साल के बच्चे अनस की शनिवार को जेके लोन अस्पताल में मृत्यु हो गई. दिमागी बुखार की शिकायत के बाद उसकी हालत गंभीर हुई, जिसके चलते उसे चूरू से जयपुर लाया गया, लेकिन इलाज के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी.

Published: Oct 05, 2025, 08:25 AM IST | Updated: Oct 05, 2025, 08:25 AM IST

Churu News: जयपुर के प्रतिष्ठित जेके लोन अस्पताल में भर्ती चूरू निवासी 6 साल के बच्चे अनस की शनिवार को दुखद मृत्यु हो गई. यह बच्चा चूरू से गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया था, जहां उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. सूत्रों के अनुसार, अनस को दिमागी बुखार की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई.

खांसी के सिरप से जुड़ा संदेह
मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि अनस की तबीयत 5 से 6 दिन पहले खांसी के सिरप लेने के बाद अचानक बिगड़ गई. शुरुआत में परिवार ने उसे चूरू के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दो दिन तक इलाज चला. हालत में सुधार न होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया, लेकिन वहां भी उसकी जान बचाने में चिकित्सक असफल रहे.

मौत के कारण पर सस्पेंस
हालांकि, अभी तक इस मामले में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि अनस की मौत दिमागी बुखार से हुई या खांसी के सिरप के दुष्प्रभाव के कारण. स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन मामले की जांच कर रही है. परिवार और स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर चिंता और गुस्सा है, क्योंकि सिरप से जुड़े साइड इफेक्ट्स की आशंका ने लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं. मामले की गहन जांच की मांग तेज हो गई है ताकि सच्चाई सामने आ सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Churu News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

