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सुजानगढ़ में खेत के कुंड से मिला लापता बुजुर्ग का शव, इलाके में फैली सनसनी

Churu News: चूरू के सुजानगढ़ में एक खेत में बने कुंड में 60 वर्षीय एक बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया.

Edited byAman SinghReported byNavratan prajapat
Published: Jun 26, 2026, 06:59 PM|Updated: Jun 26, 2026, 06:59 PM
सुजानगढ़ में खेत के कुंड से मिला लापता बुजुर्ग का शव, इलाके में फैली सनसनी
Image Credit: Churu NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में सुजानगढ़ के डूंगर बालाजी रोड पर स्थित एक खेत में बने कुंड में 60 वर्षीय एक बुजुर्ग का तीन दिन पुराना शव मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान लिछमणराम जाट के रूप में हुई है, जो पिछले तीन दिनों से लापता था. घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया.

तीन दिन से लापता था लिछमणराम जाट

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जानकारी के अनुसार, मृतक के छोटे भाई कानाराम ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि लिछमणराम पिछले तीन दिनों से लापता था, जब कानाराम अपने भाई को ढूंढते हुए खेत पर पहुंचा, तो वहां बने मकान के भीतर लिछमणराम का मोबाइल फोन रखा हुआ मिला.

स्थानीय लोगों की मदद से कुंड से निकाला गया शव

भाई का मोबाइल देखकर जब उसने आस-पास तलाश शुरू की, तो कुंड के बाहर लिछमणराम के जूते खुले हुए दिखाई दिए. संदेह होने पर कानाराम ने तुरंत पड़ोसियों को सूचना दी. जब सबने मिलकर कुंड के भीतर झांका, तो लिछमणराम का शव पानी में तैरता हुआ मिला.

कुंड में शव होने की सूचना पर सदर थाने के एएसआई राजकुमार मय जाप्ते के मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में टीम हारे का सहारा के संयोजक श्याम सुंदर स्वर्णकार अपनी टीम के साथ स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद शव को कुंड से बाहर निकाला.

इसके बाद शव को राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए उपनिरीक्षक गीतारानी और एएसआई छगनलाल भी अस्पताल पहुंचे और परिजनों से घटना की जानकारी ली.

मृतक का रहा है आपराधिक रिकॉर्ड

पुलिस और स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक लिछमणराम का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है. वह अपनी पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पाया गया था और कोर्ट के आदेश पर 14 वर्ष की जेल की सजा भी काट चुका था. सजा पूरी होने के बाद वह बाहर आया था. फिलहाल पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. मौत के असल कारणों का पता लगाने के लिए शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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