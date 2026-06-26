/सुजानगढ़ में खेत के कुंड से मिला लापता बुजुर्ग का शव, इलाके में फैली सनसनी

राज्य चुनें
Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में सुजानगढ़ के डूंगर बालाजी रोड पर स्थित एक खेत में बने कुंड में 60 वर्षीय एक बुजुर्ग का तीन दिन पुराना शव मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान लिछमणराम जाट के रूप में हुई है, जो पिछले तीन दिनों से लापता था. घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया.
तीन दिन से लापता था लिछमणराम जाट
जानकारी के अनुसार, मृतक के छोटे भाई कानाराम ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि लिछमणराम पिछले तीन दिनों से लापता था, जब कानाराम अपने भाई को ढूंढते हुए खेत पर पहुंचा, तो वहां बने मकान के भीतर लिछमणराम का मोबाइल फोन रखा हुआ मिला.
यह भी पढ़ें- झुंझुनूं में 6 महीने बाद भी नहीं मिला बिजली कनेक्शन, RTI लगाते ही बिना लाइन के लगा दिया मीटर
स्थानीय लोगों की मदद से कुंड से निकाला गया शव
भाई का मोबाइल देखकर जब उसने आस-पास तलाश शुरू की, तो कुंड के बाहर लिछमणराम के जूते खुले हुए दिखाई दिए. संदेह होने पर कानाराम ने तुरंत पड़ोसियों को सूचना दी. जब सबने मिलकर कुंड के भीतर झांका, तो लिछमणराम का शव पानी में तैरता हुआ मिला.
कुंड में शव होने की सूचना पर सदर थाने के एएसआई राजकुमार मय जाप्ते के मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में टीम हारे का सहारा के संयोजक श्याम सुंदर स्वर्णकार अपनी टीम के साथ स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद शव को कुंड से बाहर निकाला.
यह भी पढ़ें- जैसलमेर में इंसानियत शर्मसार, महिला के पैरों में बेड़ियां डालकर रखा, DLSA ने कराया रेस्क्यू
इसके बाद शव को राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए उपनिरीक्षक गीतारानी और एएसआई छगनलाल भी अस्पताल पहुंचे और परिजनों से घटना की जानकारी ली.
मृतक का रहा है आपराधिक रिकॉर्ड
पुलिस और स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक लिछमणराम का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है. वह अपनी पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पाया गया था और कोर्ट के आदेश पर 14 वर्ष की जेल की सजा भी काट चुका था. सजा पूरी होने के बाद वह बाहर आया था. फिलहाल पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. मौत के असल कारणों का पता लगाने के लिए शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Churu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!