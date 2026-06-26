/सुजानगढ़ में खेत के कुंड से मिला लापता बुजुर्ग का शव, इलाके में फैली सनसनी

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में सुजानगढ़ के डूंगर बालाजी रोड पर स्थित एक खेत में बने कुंड में 60 वर्षीय एक बुजुर्ग का तीन दिन पुराना शव मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान लिछमणराम जाट के रूप में हुई है, जो पिछले तीन दिनों से लापता था. घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया.

तीन दिन से लापता था लिछमणराम जाट

Add Zee News as a Preferred Source

जानकारी के अनुसार, मृतक के छोटे भाई कानाराम ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि लिछमणराम पिछले तीन दिनों से लापता था, जब कानाराम अपने भाई को ढूंढते हुए खेत पर पहुंचा, तो वहां बने मकान के भीतर लिछमणराम का मोबाइल फोन रखा हुआ मिला.

स्थानीय लोगों की मदद से कुंड से निकाला गया शव

भाई का मोबाइल देखकर जब उसने आस-पास तलाश शुरू की, तो कुंड के बाहर लिछमणराम के जूते खुले हुए दिखाई दिए. संदेह होने पर कानाराम ने तुरंत पड़ोसियों को सूचना दी. जब सबने मिलकर कुंड के भीतर झांका, तो लिछमणराम का शव पानी में तैरता हुआ मिला.

कुंड में शव होने की सूचना पर सदर थाने के एएसआई राजकुमार मय जाप्ते के मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में टीम हारे का सहारा के संयोजक श्याम सुंदर स्वर्णकार अपनी टीम के साथ स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद शव को कुंड से बाहर निकाला.

इसके बाद शव को राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए उपनिरीक्षक गीतारानी और एएसआई छगनलाल भी अस्पताल पहुंचे और परिजनों से घटना की जानकारी ली.

मृतक का रहा है आपराधिक रिकॉर्ड

पुलिस और स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक लिछमणराम का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है. वह अपनी पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पाया गया था और कोर्ट के आदेश पर 14 वर्ष की जेल की सजा भी काट चुका था. सजा पूरी होने के बाद वह बाहर आया था. फिलहाल पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. मौत के असल कारणों का पता लगाने के लिए शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है.

