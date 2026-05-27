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किरोड़ी लाल मीणा के निरीक्षण से उजागर हुआ 9 करोड़ का घोटाला, कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका की खारिज

9 Crore Crop Insurance Scam: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हुए नौ करोड़ रुपये के बड़े घोटाले के मुख्य आरोपी भागीरथ मल नायक की जमानत याचिका को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सुजानगढ़ ने खारिज कर दिया है.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 27, 2026, 09:18 AM|Updated: May 27, 2026, 09:18 AM
किरोड़ी लाल मीणा के निरीक्षण से उजागर हुआ 9 करोड़ का घोटाला, कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका की खारिज
Image Credit: 9 Crore Crop Insurance Scam

Fasal Bima Yojana Scam: नायक की जमानत याचिका को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सुजानगढ़ ने खारिज कर दिया है. एडीजे महेश सिंह मीणा की अदालत ने मामले की गंभीरता, सबूतों और बैंक रिकॉर्ड को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी को ठुकरा दिया.

यह घोटाला तब सामने आया जब राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने सालासर स्थित एसबीआई बैंक का अचानक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान फर्जी दस्तावेजों के आधार पर क्लेम तैयार किए जाने का मामला उजागर हुआ. इसके बाद सुजानगढ़ के सहायक निदेशक कृषि गोविंद सिंह राठौड़ ने सालासर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.

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पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि कुछ बिचौलियों, बैंक कर्मचारियों और अन्य अधिकारियों ने मिलकर एक आपराधिक साजिश रची थी. फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नौ करोड़ रुपये का क्लेम निकालने की तैयारी की जा रही थी. इस घोटाले में बीदासर निवासी भागीरथ मल नायक मुख्य आरोपी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक श्याम सुंदर खंडेलवाल ने जमानत का पुरजोर विरोध किया. उन्होंने अदालत को बताया कि यह मामला मात्र एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया गया था. बैंक के रिकॉर्ड और अन्य सबूतों से साफ है कि आरोपी ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए राजकोष का भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की.

एडीजे महेश सिंह मीणा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी भागीरथ मल की जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि मामले की संवेदनशीलता और सबूतों को देखते हुए आरोपी को जमानत दिए जाने से जांच प्रभावित हो सकती है. यह घोटाला राजस्थान में फसल बीमा योजना के तहत हुए सबसे बड़े फ्रॉड में से एक माना जा रहा है. मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के सतर्क निरीक्षण की वजह से न सिर्फ घोटाला रोका गया बल्कि सरकारी खजाने को नौ करोड़ रुपये के संभावित नुकसान से बचाया गया.

पुलिस अब इस मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है. सूत्रों के अनुसार घोटाले में और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं. इस मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है और जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि फसल बीमा योजना किसानों के हित में है और ऐसे घोटालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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