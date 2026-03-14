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चूरू के बीदासर में टेंपो चालक पर हमला, युवक ने कान चबाकर किया घायल

Churu Crime: चूरू जिले के बीदासर में बस स्टैंड रोड पर एक टेंपो चालक और एक युवक के बीच हाथापाई करने का मामला सामने आया है. जिसके बाद टेंपो चालक लहूलुहान हो गया.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByNavratan prajapat
Published:Mar 14, 2026, 11:12 PM IST | Updated:Mar 14, 2026, 11:12 PM IST

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चूरू के बीदासर में टेंपो चालक पर हमला, युवक ने कान चबाकर किया घायल

Churu Crime: राजस्थान के चूरू जिले के बीदासर में बस स्टैंड रोड पर एक टेंपो चालक और एक युवक के बीच हाथापाई करने का मामला सामने आया है. टेंपो चालक का आरोप है कि युवक ने उसका कान चबाकर घायल कर दिया, जिसके बाद वो लहूलुहान हो गया.

घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई. इस दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित को उपचार के लिए अस्पताल लेकर आई. टेंपो चालक सलीम तेली ने बताया कि आरोपी युवक मेरे टेंपो में सवार होकर बस स्टैंड की ओर आया.

रास्ते में हमारी कोई बात नहीं हुई, बांठिया स्कूल के पास आने पर उसने मेरा कान चबा लिया, जिसके बाद पीड़ित ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया मगर वो किसी अन्य व्यक्ति की बाइक पर बैठकर मौके से चला गया.

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वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि पीड़ित युवक आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रहा है. फिलहाल पुलिस दोनों युवकों को थाने ले गई और मामले की जांच शुरू की.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

चूरू के रतनगढ़ तहसील के गांव मालपुर में शुक्रवार की देर शाम 27 वर्षीय युवक की कुंड में डूबने से मौत हो गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को कुंड से बाहर निकलवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां शनिवार को मर्ग दर्ज होने के बाद पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनो के सुपुर्द कर दिया है.

पुलिस ने बताया कि मालपुर निवासी 45 वर्षीय पालाराम मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि उसका 27 वर्षीय पुत्र मुकेश मवेशियों को चराने के लिए गांव के गोगाणा जोहड़ पर गया था. जब शाम को वह घर नहीं लौटा, तो उसकी तलाश की. इस दौरान जोहड़ में बने कुंड के पास चप्पल दिखाई दी और दरवाजा खुला हुआ था, जिसपर टॉर्च की रौशनी से देखा, तो मुकेश का शव पानी में तैरता हुआ मिला. पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया है.

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