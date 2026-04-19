/अक्षय तृतीया पर चूरू में बाल विवाह रोकथाम अभियान शुरू, MLA हरलाल सहारण ने किया पोस्टर का विमोचन

Akshaya Tritiya 2026, Child Marriage Prevention Campaign: राजस्थान के चूरू जिले में बाल अधिकारों की सुरक्षा एवं बाल विवाहों की रोकथाम के लिए कार्यरत राजस्थान महिला कल्याण मंडल संस्था द्वारा अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकथाम हेतु सतर्कता दिवस मनाया गया. इस दौरान चूरू विधायक हरलाल सहारण ने बाल विवाह रोकथाम संबंधी पोस्टर का विमोचन कर बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की.

अभियान में बाल अधिकारिता विभाग, बाल विवाह निषेध अधिकारी, पुलिस प्रशासन विशेषकर सदर पुलिस थाना चूरू तथा आशा यूनिटों ने सहयोग करते हुए जिले में बाल विवाह की रोकथाम का संकल्प दोहराया. इस अवसर पर विधायक हरलाल सहारण ने उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि संस्था जिला प्रशासन, पंचायतों, स्कूलों और धर्मगुरुओं के साथ मिलकर चूरू को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए लगातार स्कूलों, पंचायतों और गांवों में जागरूकता अभियान चला रही है.

उन्होंने बताया कि हजारों लोगों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई जा चुकी है. विशेष रूप से अक्षय तृतीया जैसे संवेदनशील अवसरों पर प्रशासन एवं सरकार के सहयोग से विशेष अभियान संचालित किए जाते हैं. राजस्थान महिला कल्याण मंडल के निदेशक राकेश कुमार कौशिक ने कहा कि अक्षय तृतीया जैसे शुभ दिन की आड़ में बाल विवाह जैसे अपराध को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता.

प्रशासन एवं नागरिक समाज संगठनों की सतर्कता से अब ऐसे मामलों में कमी आई है, लेकिन इसे पूरी तरह समाप्त करना आवश्यक है. जिला समन्वयक रुकैया पठान ने बताया कि कुछ वर्ष पहले तक लोगों को यह जानकारी भी नहीं थी कि नाबालिग बच्चों का विवाह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत दंडनीय अपराध है. इसमें किसी भी रूप में शामिल होने या सेवाएं देने पर दो वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

उन्होंने बताया कि बाराती, लड़की पक्ष के लोग, कैटरर, डेकोरेटर, हलवाई, माली, बैंड-बाजा संचालक, मैरिज हॉल मालिक तथा विवाह संपन्न कराने वाले पंडित और मौलवी भी अपराध में संलिप्त माने जा सकते हैं. जागरूकता अभियानों के कारण अब लोग स्वयं बाल विवाह की सूचना प्रशासन को दे रहे हैं, जिससे त्वरित कार्रवाई संभव हो रही है.

