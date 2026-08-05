/सुजानगढ़ अस्पताल की जर्जर हालत! महिला के ऊपर भरभराकर गिरा मुख्य गेट का छज्जा

Churu Hospital: सुजानगढ़ के राजकीय फतेहपुरिया मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया. अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार का छज्जा अचानक भरभराकर गिर गया. हादसे में पास के एक निजी मेडिकल स्टोर पर काम करने वाली महिला घायल हो गई. राहत की बात यह रही कि उस समय वहां ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था. घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. यह अस्पताल पुराने ट्रॉमा सेंटर की जर्जर इमारत में संचालित हो रहा है.

जीर्णोद्धार के बाद भी नहीं सुधरी हालत

अस्पताल का वर्ष 2023 में 56 लाख रुपये की लागत से जीर्णोद्धार कराया गया था. इसमें विधायक कोष से 35 लाख रुपये और भामाशाह के सहयोग से 21 लाख रुपये खर्च किए गए थे. लेकिन जीर्णोद्धार के कुछ समय बाद ही अस्पताल की छत टपकने लगी थी. इससे पहले ट्रॉमा सेंटर के निर्माण के समय भी घटिया निर्माण को लेकर सवाल उठे थे. उस समय तत्कालीन विधायक एवं मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने भी नाराजगी जताई थी. अब छज्जा गिरने की घटना के बाद एक बार फिर निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं. लोगों का कहना है कि प्रशासन को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ न हो.

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