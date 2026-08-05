Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Churu
  • /सुजानगढ़ अस्पताल की जर्जर हालत! महिला के ऊपर भरभराकर गिरा मुख्य गेट का छज्जा

सुजानगढ़ अस्पताल की जर्जर हालत! महिला के ऊपर भरभराकर गिरा मुख्य गेट का छज्जा

Rajasthan News: सुजानगढ़ के राजकीय फतेहपुरिया मातृ एवं शिशु चिकित्सालय के मुख्य प्रवेश द्वार का छज्जा अचानक गिर गया. हादसे में एक महिला घायल हो गई. वर्ष 2023 में 56 लाख रुपये से हुए जीर्णोद्धार के बावजूद अब निर्माण गुणवत्ता पर फिर सवाल उठने लगे हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Navratan prajapat
Published:Aug 05, 2026, 03:45 PM IST | Updated:Aug 05, 2026, 03:45 PM IST
सुजानगढ़ अस्पताल की जर्जर हालत! महिला के ऊपर भरभराकर गिरा मुख्य गेट का छज्जा
Image Credit: सुजानगढ़ के राजकीय फतेहपुरिया मातृ एवं शिशु चिकित्सालय के मुख्य प्रवेश द्वार का छज्जा एक महिला के ऊपर गिरा.

Churu Hospital: सुजानगढ़ के राजकीय फतेहपुरिया मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया. अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार का छज्जा अचानक भरभराकर गिर गया. हादसे में पास के एक निजी मेडिकल स्टोर पर काम करने वाली महिला घायल हो गई. राहत की बात यह रही कि उस समय वहां ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था. घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. यह अस्पताल पुराने ट्रॉमा सेंटर की जर्जर इमारत में संचालित हो रहा है.

जीर्णोद्धार के बाद भी नहीं सुधरी हालत
अस्पताल का वर्ष 2023 में 56 लाख रुपये की लागत से जीर्णोद्धार कराया गया था. इसमें विधायक कोष से 35 लाख रुपये और भामाशाह के सहयोग से 21 लाख रुपये खर्च किए गए थे. लेकिन जीर्णोद्धार के कुछ समय बाद ही अस्पताल की छत टपकने लगी थी. इससे पहले ट्रॉमा सेंटर के निर्माण के समय भी घटिया निर्माण को लेकर सवाल उठे थे. उस समय तत्कालीन विधायक एवं मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने भी नाराजगी जताई थी. अब छज्जा गिरने की घटना के बाद एक बार फिर निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं. लोगों का कहना है कि प्रशासन को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ न हो.

Add Zee News as a Preferred Source

खबर अपडेट की जा रही है...

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Churu News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

आंखों की सर्जरी के 24 घंटे बाद कुचामन के सरकारी अस्पताल में बिगड़ी हालत, 5 मरीज जयपुर SMS अस्पताल रेफर

झुंझुनूं बीडीके अस्पताल के अपने नियम? दवा काउंटर पर PCI गाइडलाइन की उड़ रही धज्जियां, बिना पहचान दवा बांट रहे फार्मासिस्ट

जयपुर के आमेर अस्पताल में बढ़ेंगी स्वास्थ्य सुविधाएं, 100 बेड, एक्स-रे यूनिट और ICU समेत मरीजों को मिलेंगी कई नई सुविधाएं

ट्रेंडिंग न्यूज़

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 7 से 10 अगस्त तक भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, जानिए आपके शहर का हाल

जयपुर में लिफ्ट में बैंक मैनेजर के सिर पर रख दी पिस्टल, मिनटों में लूटकर फरार, कांप उठी साथ खड़ी युवती!

'गाड़ी तैयार रखो...' SI को फोन करने के कुछ ही मिनट बाद सरकारी क्वार्टर में गूंजी गोली की आवाज, लहूलुहान मिले थानाधिकारी!

कहरानी के जंगल में हड्डियों के साथ मिले जानवरों के कटे-पिटे मांस और खून! क्या ये इलाका फिर बना गोतस्करों का हॉटस्पॉट?

राजस्थान के 11 जिलों के लिए सुबह 8:15 पर जारी हुआ अलर्ट, इन शहरों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी!

देवराज सिंह मौत मामले में गरमाई सियासत! महिपाल सिंह मकराना का बड़ा ऐलान, सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम

स्कूल बैग में बंद कर कचरे के ढेर में फेंकी गयी लाडो, राजस्थान शर्मसार है

JCB से खेत में घुसकर फसल नष्ट करने का आरोप, पूर्व विधायक और भतीजे के खिलाफ FIR

राजस्थान में फिर बन रहा नया मानसूनी सिस्टम, 7 से 10 अगस्त तक भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट

बांसवाड़ा में 3 मासूम बच्चों के सामने जीजा ने साले के पेट में घोंपी तलवार, उदयपुर ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम

शादी के 45 साल बाद पति ने भेजा तलाक का नोटिस, पत्नी बोली- घर और जमीन हड़पने की चाल

राजस्थान में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात!

"मैं शुभम रेवाड़, अब किसी तरह का इलाज और पानी भी नहीं लूंगा, आज अनशन का 14वां दिन

राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल! 15 जिलों में विभाग का अलर्ट, जानें कहां होगी भारी बारिश

Jeevansathi ऐप पर मिला 'फर्जी दिल्ली पुलिस SI'! शादी का झांसा देकर लूटी इज्जत और लाखों की दौलत

राजस्थान में फिर डूबी सोने की नैया, चांदी के भाव ने मारी जबरदस्त उछाल, जानें आज गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

राजस्थान के गांवों और शहरों की बल्ले-बल्ले! भजनलाल सरकार ने खोला 2,100 करोड़ का खजाना, चमकेगी 3,200+ सड़कें

राजस्थान में इन मुद्दों पर निकाय और पंचायत चुनाव लड़ेगी BJP, मंत्री बोले- गांवों के साथ शहरों में भी कमल खिलेगा

अलवर में खाटू श्याम मंदिर के पास फटा गैस सिलेंडर, 10 मिनट में मजदूर का घर बना राख

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

गोल्डन गर्ल अरुंधति चौधरी पहुंची जयपुर, कॉमनवेल्थ में बजाया डंका, आज गुलाबी नगरी में बिछा रेड कारपेट

26/11 में सीने पर खाईं 8 गोलियां, फिर भी नहीं झुका जज्बा... अब NASA के मार्स मिशन से जुड़ा राजस्थान के वीर सपूत का नाम

'बापू बाजार' बना जयपुर का सबसे महंगा इलाका, जानें कितने करोड़ में होगी छोटी दुकान की रजिस्ट्री!

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, इन जिलों में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट

'मुझे कोई तिलिस्म दिखाई नहीं दे रहा', जोधपुर में अशोक गहलोत पर गजेंद्र सिंह शेखावत का तंज

चांदी ने फिर दिखाई तेजी, सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! जानें ताजा रेट

चांदी ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार की कीमतों में बदलाव! जानें ताजा रेट

आवारा पशु को बचाने की कोशिश बनी काल, झुंझुनूं में दर्दनाक हादसे में दो युवकों की दर्दनाक मौत से हड़कंप

जयपुर का वो इलाका, जहां 15 फीट के अजगर जैसे सांप से डर कर घरों में दुबके लोग

डूंगरपुर में सरकारी टीचर की संदिग्ध मौत, बंद कमरे में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

मेड़ता और नागौर मंडी का भाव: जीरा पहुंचा 21500 पार, जानें मूंग से लेकर सरसों तक का ताजा रेट

चूरू में तांडव करते हुए मकान पर गिरी जोरदार बिजली, देखते ही देखते उजड़ गया बेबस परिवार का आशियाना

अब नहीं होगी किसानों के साथ गड़बड़ी! अनुमति के बिना बैंक नहीं काट सकेंगे फसल बीमा प्रीमियम, जानें नए नियम

Dungarpur: छोटे भाई की हत्या का मामला, बहन ने बड़े भाई, भाभी और 2 भतीजों पर केस करवाया दर्ज

JEN पेपर लीक मामले में एक्शन, सहायक इंजीनियर अतुल मीणा हुआ गिरफ्तार, माफिया से 25 लाख में हुई थी डील!

इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर प्यार का जाल... 9वीं की छात्रा के साथ जो हुआ, जानकर कांप उठेंगे आप!

TAGS:
Rajasthan news
Churu News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान मानसून सत्र पर आचार संहिता का असर नहीं, UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान
2
3
4
5