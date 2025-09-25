कनपटी पर बंदूक लगाकर किया अपहरण, सुनसान जगह लेजाकर किया नंगा और फिर...

Churu Crime News: जिले के गांव कातर छोटी में अपहरण कर फिरौती मांगने का मामला सामने आया है. मंगलवार रात्रि ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक अनिल कुमार जाट बीकानेर से कातर आते समय अज्ञात स्कॉर्पियो में सवार करीब आधा दर्जन लोगों ने ऑल्टो कार के टक्कर मार कर उससे कार से उतारा लिया और मारपीट कर आंखों पर काली पट्टी बांधकर अपहरण कर स्कार्पियो में डाल कर ले गए. उक्त मामले की रिपोर्ट पीड़ित अनिल कुमार ने सांडवा पुलिस को दी है.

पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया कि कल मंगलवार रात्रि करीब 12:30 बजे बीकानेर से चलकर कातर बस स्टैंड पर मेरी अल्टो कार से पहुंचा था तब कातर बस स्टैंड पर मेरी गाड़ी के आगे एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी जिसे अचानक बैक साइड से जान बुझ कर मेरी कार के आगे की साइड में टक्कर मारी और अपनी गाड़ी को भगाने लगे.

तब मैने अपनी अल्टो गाड़ी से स्कॉर्पियो का नम्बर देखने के लिए पीछा किया तब कातर छोटी के सरकारी स्कूल के पास स्कॉर्पियो गाड़ी वाले ने गाड़ी धीमी की तो, मैने अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो के आगे जाकर रोका तब स्कॉर्पियो गाड़ी से 6,7 व्यक्ति नीचे उतर कर मेरी गाड़ी पर लाठी सरियों से हमला कर दिया, जिसमें से एक व्यक्ति ने मेरे कनपटी पर छोटी बंदूक रखदी बंदूक की नोक पर मुझे जबरदस्ती मेरी गाड़ी से उतारकर अपनी गाड़ी में बिठा लिया.

गाड़ी में बिठा कर मेरी आंखों के पट्टी बांधदी और मेरे हाथ भी बांध दिया वहां से मेरे को अपहरण कर एक सुनसान जगह ले गए जहां पर मिट्टी में पक्की जगह पर उल्टा लेटाकर मेरी जांघों व पैरों पर लाठी डंडों से पिटाई की बाद उन लोगों ने मेरे को गाड़ी में डालकर एक ढाणी में बने मकान में ले गए और मेरे को नंगा कर लेटा दिया और वीडियो बनाया तब मेरे को उनकी आपसी बातों से राजू,हरीश,रामलाल,राकेश,हंसराज आदि नाम सुनाई दिए.

उन लोगों ने मुझसे कहा कि हमारी कोई तुझे दुश्मनी नहीं है हमने षड्यंत्र रच कर तुम्हारा अपहरण किया है हमारा काम सिर्फ बकरा फंसा कर रुपए ऐठना है अगर तुम जान की सलामती चाहते हो तो अपने घर रिश्तेदार आदि से फोन पर बात कर पैसे मंगवा कर हमें दो, हम तेरे को छोड़ देंगे अन्यथा तुम्हारी लाश का भी सुराग नहीं मिलेगा.

हमने पहले भी कईयों को ठिकाने लगा दिया है. तब में घबराया हुआ अपने भाई योगेश के नंबर दिया तब मेरी कनपटी पर बंदूक रख कर कहा होशियारी मत कर हम जैसे कहते है कर, तब मैने गाड़ी एक्सीडेंट का बोल कर भाई को दो लाख रुपए भेजने का बोला. उसके बाद उन लोगों ने कई बार मेरे भाई से बात करवाई, तो भाई ने फोनपे (Phone pay) पर सात हजार भेजे. बदमाशों ने मेरे फोन का पासवर्ड पूछकर उसमे से पैसे निकाले, सुबह 9 बजे कहा कि तेरे भाई ने अभी तक 27 हजार रुपए भेजे हैं. पैसे नहीं देने पर तेरा नंगा वीडियो महिलाओं के साथ वायरल करेंगे.

पुलिस में शिकायत करने की कोशिश करने पर उल्टा मुकदमा करवा देंगे बाद में मेरे भाई ने 20 हजार रुपए ओर भेज कर पुलिस को शिकायत नहीं करने व घर जाकर डेढ लाख रुपए ओर भेजने की शर्त पर गांव साजनसर की रोही में सुनसान जगह पर मोटर साइकल से पटककर चले गए. करीब 11 बजे मैने टीकाराम मेरे भाई को सूचना देने पर मेरा भाई व 5,7 अन्य व्यक्ति पुलिस के साथ मेरे को लेकर आए मैने गाड़ी संभाली तो गाड़ी मेरा अपहरण किया वहां से दूर तेहन्देसर से साजनसर जाने वाले मार्ग पर गाड़ी पूरी तोड़ फोड़ की हुई मिली गाड़ी की टूल से एक लाख रुपए व गाड़ी के कागजात गायब मिले.

