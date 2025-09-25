Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

कनपटी पर बंदूक लगाकर किया अपहरण, सुनसान जगह लेजाकर किया नंगा और फिर...

Churu News: बीकानेर जिले के कातर छोटी गांव में अपहरण और फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मंगलवार रात को ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक अनिल कुमार जाट बीकानेर से कातर लौट रहे थे, तभी अज्ञात स्कॉर्पियो सवार लगभग छह लोगों ने उनकी ऑल्टो कार को टक्कर मारकर रोक लिया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Navratan prajapat
Published: Sep 25, 2025, 07:12 AM IST | Updated: Sep 25, 2025, 07:12 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में 25 से 27 तक भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, प्रदेश की ओर तेजी से बढ़ रही हैं काली घटाएं
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 25 से 27 तक भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, प्रदेश की ओर तेजी से बढ़ रही हैं काली घटाएं

राजस्थान सरकार विधवा महिलाओं को दे रही इतने रुपये की पेंशन, जानें कैसे करना है अप्लाई
6 Photos
Rajasthan government scheme

राजस्थान सरकार विधवा महिलाओं को दे रही इतने रुपये की पेंशन, जानें कैसे करना है अप्लाई

खुशबू से लेकर स्वाद तक… राजस्थानी मूंग दाल हलवा दिल जीत लेगा, नोट कर लें ये रेसिपी
5 Photos
Rajasthan famous Food

खुशबू से लेकर स्वाद तक… राजस्थानी मूंग दाल हलवा दिल जीत लेगा, नोट कर लें ये रेसिपी

राजस्थान के 4 जिलों में बारिश का अलर्ट, पढ़ें आपके जिले के मौसम का हाल
7 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान के 4 जिलों में बारिश का अलर्ट, पढ़ें आपके जिले के मौसम का हाल

कनपटी पर बंदूक लगाकर किया अपहरण, सुनसान जगह लेजाकर किया नंगा और फिर...

Churu Crime News: जिले के गांव कातर छोटी में अपहरण कर फिरौती मांगने का मामला सामने आया है. मंगलवार रात्रि ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक अनिल कुमार जाट बीकानेर से कातर आते समय अज्ञात स्कॉर्पियो में सवार करीब आधा दर्जन लोगों ने ऑल्टो कार के टक्कर मार कर उससे कार से उतारा लिया और मारपीट कर आंखों पर काली पट्टी बांधकर अपहरण कर स्कार्पियो में डाल कर ले गए. उक्त मामले की रिपोर्ट पीड़ित अनिल कुमार ने सांडवा पुलिस को दी है.

पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया कि कल मंगलवार रात्रि करीब 12:30 बजे बीकानेर से चलकर कातर बस स्टैंड पर मेरी अल्टो कार से पहुंचा था तब कातर बस स्टैंड पर मेरी गाड़ी के आगे एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी जिसे अचानक बैक साइड से जान बुझ कर मेरी कार के आगे की साइड में टक्कर मारी और अपनी गाड़ी को भगाने लगे.

तब मैने अपनी अल्टो गाड़ी से स्कॉर्पियो का नम्बर देखने के लिए पीछा किया तब कातर छोटी के सरकारी स्कूल के पास स्कॉर्पियो गाड़ी वाले ने गाड़ी धीमी की तो, मैने अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो के आगे जाकर रोका तब स्कॉर्पियो गाड़ी से 6,7 व्यक्ति नीचे उतर कर मेरी गाड़ी पर लाठी सरियों से हमला कर दिया, जिसमें से एक व्यक्ति ने मेरे कनपटी पर छोटी बंदूक रखदी बंदूक की नोक पर मुझे जबरदस्ती मेरी गाड़ी से उतारकर अपनी गाड़ी में बिठा लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

गाड़ी में बिठा कर मेरी आंखों के पट्टी बांधदी और मेरे हाथ भी बांध दिया वहां से मेरे को अपहरण कर एक सुनसान जगह ले गए जहां पर मिट्टी में पक्की जगह पर उल्टा लेटाकर मेरी जांघों व पैरों पर लाठी डंडों से पिटाई की बाद उन लोगों ने मेरे को गाड़ी में डालकर एक ढाणी में बने मकान में ले गए और मेरे को नंगा कर लेटा दिया और वीडियो बनाया तब मेरे को उनकी आपसी बातों से राजू,हरीश,रामलाल,राकेश,हंसराज आदि नाम सुनाई दिए.

उन लोगों ने मुझसे कहा कि हमारी कोई तुझे दुश्मनी नहीं है हमने षड्यंत्र रच कर तुम्हारा अपहरण किया है हमारा काम सिर्फ बकरा फंसा कर रुपए ऐठना है अगर तुम जान की सलामती चाहते हो तो अपने घर रिश्तेदार आदि से फोन पर बात कर पैसे मंगवा कर हमें दो, हम तेरे को छोड़ देंगे अन्यथा तुम्हारी लाश का भी सुराग नहीं मिलेगा.

हमने पहले भी कईयों को ठिकाने लगा दिया है. तब में घबराया हुआ अपने भाई योगेश के नंबर दिया तब मेरी कनपटी पर बंदूक रख कर कहा होशियारी मत कर हम जैसे कहते है कर, तब मैने गाड़ी एक्सीडेंट का बोल कर भाई को दो लाख रुपए भेजने का बोला. उसके बाद उन लोगों ने कई बार मेरे भाई से बात करवाई, तो भाई ने फोनपे (Phone pay) पर सात हजार भेजे. बदमाशों ने मेरे फोन का पासवर्ड पूछकर उसमे से पैसे निकाले, सुबह 9 बजे कहा कि तेरे भाई ने अभी तक 27 हजार रुपए भेजे हैं. पैसे नहीं देने पर तेरा नंगा वीडियो महिलाओं के साथ वायरल करेंगे.

पुलिस में शिकायत करने की कोशिश करने पर उल्टा मुकदमा करवा देंगे बाद में मेरे भाई ने 20 हजार रुपए ओर भेज कर पुलिस को शिकायत नहीं करने व घर जाकर डेढ लाख रुपए ओर भेजने की शर्त पर गांव साजनसर की रोही में सुनसान जगह पर मोटर साइकल से पटककर चले गए. करीब 11 बजे मैने टीकाराम मेरे भाई को सूचना देने पर मेरा भाई व 5,7 अन्य व्यक्ति पुलिस के साथ मेरे को लेकर आए मैने गाड़ी संभाली तो गाड़ी मेरा अपहरण किया वहां से दूर तेहन्देसर से साजनसर जाने वाले मार्ग पर गाड़ी पूरी तोड़ फोड़ की हुई मिली गाड़ी की टूल से एक लाख रुपए व गाड़ी के कागजात गायब मिले.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bikaner News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news