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सरदारशहर नगर परिषद में BJP का दबदबा, अनीता वर्मा बनीं सभापति, 32 वोटों के साथ दर्ज की जीत

Sardarshahar Chairman Election: चूरू के सरदारशहर नगर परिषद सभापति पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा की अनीता वर्मा ने कांग्रेस की मोनिका सैनी को हराया. अनीता वर्मा को 32 और मोनिका सैनी को 23 वोट मिले. नगर परिषद के सभी 55 पार्षदों ने मतदान किया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Navratan prajapat
Published:Sep 21, 2026, 03:13 PM IST | Updated:Sep 21, 2026, 03:13 PM IST
सरदारशहर नगर परिषद में BJP का दबदबा, अनीता वर्मा बनीं सभापति, 32 वोटों के साथ दर्ज की जीत
Image Credit: Sardarshahar Chairman Election

Sardarshahar Chairman Election: राजस्थान के चूरू के सरदारशहर नगर परिषद सभापति पद के लिए सोमवार को हुआ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ. भाजपा की अनीता वर्मा ने कांग्रेस की मोनिका सैनी को 9 वोटों से हराकर सभापति पद पर जीत दर्ज की. अनीता वर्मा को कुल 32 वोट, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी मोनिका सैनी को 23 वोट मिले. एसडीएम महिपाल सिंह राजावत ने अनीता वर्मा को निर्वाचित घोषित किया.

राजेंद्र सिंह राठौड़ के दखल के बाद पार्टी खेमे में नजर आई एकजुटता

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सभापति चुनाव से पहले भाजपा में उस समय सियासी हलचल तेज हो गई थी, जब पार्टी के दो बागी पार्षदों ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था. इसके चलते भाजपा के भीतर गुटबाजी खुलकर सामने आती नजर आई. हालांकि भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ के दखल के बाद पार्टी खेमे में एकजुटता नजर आई और अंततः भाजपा प्रत्याशी अनीता वर्मा ने स्पष्ट बहुमत के साथ जीत हासिल कर ली.

एसडीएम महिपाल सिंह राजावत के अनुसार नगर परिषद के सभी 55 पार्षदों ने मतदान किया. सुबह करीब 10:30 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हुई. सबसे पहले कांग्रेस पार्षदों ने मतदान किया. इसके बाद भाजपा पार्षदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. मतदान समाप्त होते ही मतगणना शुरू की गई और परिणाम घोषित कर दिया गया.

अनीता वर्मा की जीत पर भाजपा समर्थकों में उत्साह की लहर

अनीता वर्मा की जीत की घोषणा होते ही गांधी चौक पर भाजपा समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई. बड़ी संख्या में समर्थक आतिशबाजी करते और गुलाल उड़ाते नजर आए. ढोल-नगाड़ों की धुन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया.

पूर्व सभापति राजकरण चौधरी ने जीत के बाद शहरवासियों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में करवाए गए विकास कार्यों पर जनता ने मोहर लगाई है और एक बार फिर शहर में भाजपा का बोर्ड बना है.

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आने वाले पांच वर्षों में शहरवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेगी. चुनाव को लेकर प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. थाना अधिकारी धीरेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस जाप्ता तैनात रहा. चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हुई.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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