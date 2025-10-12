Zee Rajasthan
बदबू फैला रहे सड़े गेहूं पर बवाल, राजेंद्र नायक ने सुजानगढ़ FCI में अधिकारियों को लगाई लताड़

Churu News: चूरू जिले में सुजानगढ़ की एफसीआई गोदाम पहुंचकर लोगों के स्वास्थ्य के मध्य नजर अनुजा वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक ने अधिकारियों की मीटिंग ली.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Navratan prajapat
Published: Oct 12, 2025, 04:15 PM IST | Updated: Oct 12, 2025, 04:15 PM IST

बदबू फैला रहे सड़े गेहूं पर बवाल, राजेंद्र नायक ने सुजानगढ़ FCI में अधिकारियों को लगाई लताड़

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में सुजानगढ़ की एफसीआई गोदाम पहुंचकर लोगों के स्वास्थ्य के मध्य नजर अनुजा वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक ने अधिकारियों की मीटिंग ली. इस दौरान नायक ने अधिकारियों से कहा कि 20 दिनों से कमेटी और रिपोर्ट के चक्कर में सड़ा हुआ गेहूं यथास्थिति में पड़ा है और जनता बदबू से परेशान है.

ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती. जिसपर एफसीआई के स्थानीय अधिकारी रियाज अहमद ने कहा कि कमेटी रिपोर्ट हुई है और आगे से परमिशन आने पर ही काम होगा. जिसपर नायक ने कहा कि कमेटी और नियमों के चक्कर में जनता को परेशान नहीं किया जा सकता.

इस पर एसडीएम ने कहा कि एफसीआई के उच्च अधिकारी गंभीर नहीं है, जिस पर राजेंद्र नायक ने एफसीआई के उच्च अधिकारियों से कहा कि नियमों की बजाय मानवता को ध्यान में रखकर ये गेहूं फटाफट यहां से निस्तारित किया जाए. इस दौरान एसडीएम ओमप्रकाश वर्मा, तहसीलदार गिरधारीलाल, भाजपा नेता नरेंद्र गुर्जर, लीलाधर शर्मा भी मौजूद रहे. वहीं मजदूरों से मिले राजेंद्र नायक से मजदूरी बढ़ाने की मांग भी की गई.

सुजानगढ़ में क्षेत्र की ग्राम पंचायत पारेवड़ा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में एक किसान ने राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग अध्यक्ष राजेंद्र नायक के समक्ष एक अजीब मांग रख दी. किसान की मांग सुनकर अनुजा वित्त एवं विकास आयोग अध्यक्ष भी आश्चर्यचकित रह गए.

हुआ यूं कि ग्राम पंचायत पारेवड़ा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में किसान हीरनाथ सिद्ध ने अनुजा वित एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र नायक से खेत में आने जाने के लिए हेलिकॉप्टर की मांग कर डाली. जिसे सुनते ही एकबारगी आयोग अध्यक्ष भी आश्चर्यचकित रह गए. किसान हीरनाथ ने बताया कि उसके खेत में जाने वाले रास्ते को अन्य किसानों ने बंद कर रखा है. जिससे वह अपने खेत में नहीं जा पा रहा है.

इसलिए उसे अपने खेत में जाने के लिए हेलिकॉप्टर की आवश्यकता है. किसान हीरनाथ ने कहा कि या तो मुझे खेत में जाने का रास्ता दिलवाया जाए या फिर खेत में आने जाने के लिए हेलिकॉप्टर दिलाया जाए. इस दौरान अनुजा आयोग अध्यक्ष राजेंद्र नायक ने शिविर में मौजूद तहसीलदार को रास्ता खुलवा कर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए.

