'जब आप कंबल में सो रहे होते हैं, तब हमें स्कूल जाना होता है कलेक्टर अंकल'... देखें बच्ची की मासूम गुहार

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में इन दिनों कड़ाके की सर्दी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रखा है. शेखावाटी अंचल में पड़ रही भीषण ठंड के बीच सरदारशहर के स्कूली बच्चों ने जिला कलेक्टर से भावुक अपील करते हुए अपनी पीड़ा सामने रखी है. बच्चों का कहना है कि सुबह-सुबह ठंड इतनी ज्यादा होती है कि खुले स्थानों पर पाला जमने के साथ बर्फ जैसी परत दिखाई देने लगती है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें रोज़ स्कूल जाना पड़ रहा है.

बच्चों ने प्रशासन से मांग की है कि मौजूदा मौसम को देखते हुए या तो स्कूलों में अवकाश घोषित किया जाए या फिर स्कूलों के समय में बदलाव किया जाए. उनका कहना है कि ठंड के कारण सुबह जल्दी घर से निकलना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, खासकर छोटे बच्चों के लिए.

क्या कहना है स्कूली बच्चों का

स्कूली बच्चों का कहना है कि स्कूल वैन सुबह करीब साढ़े 7 बजे ही घर से लेने आ जाती है, जबकि उस समय तापमान सबसे कम होता है. तेज ठंडी हवाओं और जमा पाले के बीच वैन का इंतजार करना और फिर स्कूल तक जाना बच्चों के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है. कई बच्चों ने बताया कि ठंड की वजह से हाथ-पैर सुन्न हो जाते हैं और सर्दी-जुकाम व बुखार का खतरा भी बढ़ गया है.

बच्चों ने यह सवाल भी उठाया है कि राजस्थान के अन्य जिलों में भीषण सर्दी के कारण स्कूलों में छुट्टियां या समय में बदलाव किया गया है, लेकिन चूरू जिले में अब तक ऐसा कोई फैसला क्यों नहीं लिया गया. बच्चों के साथ-साथ अभिभावकों में भी इस बात को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है. उनका कहना है कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन बच्चों की सेहत उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है.

चूरू जिले में मौसम का हाल

चूरू जिला इस समय भीषण शीतलहर की चपेट में है. रात और सुबह के समय तापमान बेहद नीचे चला जा रहा है, जिससे कई इलाकों में पाला जमने और बर्फ जैसी स्थिति बन रही है. सुबह और शाम तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं, जबकि दिन में भी ठंड का असर बना हुआ है. मौसम विभाग ने पहले ही चूरू सहित पूरे शेखावाटी क्षेत्र में कड़ाके की ठंड और शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की है.

सरदारशहर के स्कूली बच्चों की यह गुहार अब प्रशासन के लिए एक गंभीर मुद्दा बन गई है. भीषण सर्दी को देखते हुए अभिभावकों और स्थानीय लोगों की भी मांग है कि स्कूलों के समय में बदलाव या अस्थायी अवकाश पर जल्द निर्णय लिया जाए, ताकि बच्चों को ठंड से राहत मिल सके और उनकी सेहत सुरक्षित रह सके.

