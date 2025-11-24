Churu: 19 साल के युवक ने अपने से 6 साल छोटी बच्ची से किया रेप, आरोपी करता था धर्म परिवर्तन का काम

Churu News: चूरू जिले के रतनगढ़ में कक्षा आठ की छात्रा से रेप करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया.
Churu News: राजस्थान के चूरू जिले के रतनगढ़ में कक्षा आठ की छात्रा से दुष्कर्म करने के दर्ज प्रकरण में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है.
डीवाईएसपी इनसार अली ने बताया कि प्रकरण में इरफान लीलगर निवासी रतनगढ़ को गिरफ्तार किया गया है. मामले के अनुसार, पीड़िता के पिता द्वारा 19 नवंबर को पुलिस को दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री कक्षा आठ की छात्रा है.
उसकी पुत्री को इरफान नाम का लड़का स्कूल जाते समय रास्ते में रोककर उसे परेशान करता था. मोहल्ले में ही एक दुकान पर इरफान व उसके दोस्त मिलकर लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं और कुछ नाबालिग बच्चों को लड़कियों के मोबाइल नंबर एवं इंस्टाग्राम आईडी लाकर देने के लिए डराते हैं.
पीड़ित की पुत्री को कार्तिक नाम के युवक ने कहा कि इरफान बात करना चाहता है और पास वाली गली में आ जाओ. जहां से इरफान व कार्तिक ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर बाइक पर बैठा लिया और सरकणा शक्ति के पास स्थित एक नोहरे में ले गए, जब नाबालिग घर नहीं मिली, तो उसकी तलाश की.
इसी दौरान मोहल्ले के एक युवक को नाबालिग रास्ते में मिली, तो उसे घर ले आया. घर आने पर जब परिजनों ने नाबालिगा से पूछा, तो उसने पूरी बात बताई. उस दौरान सामाजिक डर से परिजनों ने कोई कार्रवाई नहीं की लेकिन कुछ दिनों बाद इरफान दुबारा नाबालिग से बात करने के लिए मजबूर करने लगा और स्कूल जाते समय उसे रास्ते में रोक लेता और देहशोषण के लिए दबाव बनाने लगा.
15 नवंबर को नाबालिग ने अपने परिजनों को पूरी बात बताई, जिस पर उसे उलाहना देने के लिए घर पर गए, तो आरोपी ने कहा कि उसके पास अश्लील फोटो व वीडियो है, जब मोबाइल को चैक किया, तो कई लड़कियों की अश्लील फोटो व वीडियों मिले. इस दौरान इरफान वहां से भाग गया. अब इरफान फोन देने के लिए धमकियां दे रहा है. मोबाइल का बेकअप उसके पास है और यदि फोन नहीं दिया, तो सभी लड़कियों के फोटो वायरल कर देगा.
वह लव जिहाद का काम करता है. लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर लव जिहाद करता है और उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं और इसके उसे रुपये मिलते हैं. नाबालिग के पिता को आरोपी ने धमकी दी है कि मौका मिलते ही उसकी बेटी को भी उठाकर ले जाएगा. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी इरफान को गिरफ्तार किया है. वहीं, एक अन्य आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है.
