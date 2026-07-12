/चूरू में 11 हजार KV के झूलते तार बने काल! भाई को बचाने गई 9 साल की बहन भी झुलसी

Churu Electric Shock: राजस्थान के चूरू जिले के ऊंटवालिया गांव में हाईटेंशन बिजली के झूलते तारों की चपेट में आने से भाई-बहन गंभीर रूप से झुलस गए. हादसे के बाद गांव में हड़कंप मच गया. परिजन दोनों बच्चों को गंभीर हालत में लेकर चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल पहुंचे, जहां आपातकालीन वार्ड में चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार किया जा रहा है. घटना के बाद ग्रामीणों में बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है.



छत पर झूलते तारों की चपेट में आया 11 वर्षीय बालक

Add Zee News as a Preferred Source

परिजनों के अनुसार 11 वर्षीय बालक शनिवार को ऊंटवालिया गांव स्थित अपने ननिहाल आया हुआ था. इसी दौरान वह घर की छत पर गया. आरोप है कि मकान के पास से गुजर रहे हाईटेंशन बिजली के तार काफी नीचे तक झूल रहे थे. बालक अचानक इन बिजली के तारों के संपर्क में आ गया और करंट की चपेट में आने के बाद तारों से चिपक गया.



तेज करंट लगने के कारण बालक गंभीर रूप से झुलस गया. घटना के समय पास में मौजूद बच्चों और परिजनों में चीख-पुकार मच गई. इसी दौरान उसकी 9 वर्षीय बहन नैना ने भाई को करंट की चपेट में देखा तो उसे बचाने का प्रयास किया.



भाई को बचाने दौड़ी बहन भी करंट की चपेट में

अपने भाई को बचाने के प्रयास में नैना भी बिजली के करंट की चपेट में आ गई. हादसे में दोनों भाई-बहन गंभीर रूप से झुलस गए. घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने तत्काल दोनों बच्चों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की.



गंभीर हालत में दोनों को चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया. अस्पताल में चिकित्सकों ने तत्काल दोनों बच्चों का उपचार शुरू किया. फिलहाल दोनों का इलाज जारी है और चिकित्सक उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.



ग्रामीणों ने डिस्कॉम पर लगाए गंभीर आरोप

हादसे के बाद बच्चों के परिजन और ग्रामीणों ने बिजली वितरण कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. परिजन योगेश के अनुसार गांव में घरों के पास से गुजर रहे बिजली के तार लंबे समय से नीचे झूल रहे हैं. ग्रामीणों का दावा है कि इस समस्या को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन संबंधित विभाग की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई.



ग्रामीणों का आरोप है कि समय रहते झूलते बिजली के तारों को ठीक कर दिया जाता तो इस तरह का गंभीर हादसा टाला जा सकता था. घटना के बाद गांव में बिजली सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों में आक्रोश है.



झूलते बिजली के तारों को ठीक करने की मांग

ऊंटवालिया गांव के ग्रामीणों ने डिस्कॉम से क्षेत्र में झूल रहे बिजली के तारों को तत्काल सही करवाने की मांग की है. लोगों का कहना है कि घरों और छतों के पास से गुजरने वाली हाईटेंशन लाइनें बच्चों और ग्रामीणों के लिए गंभीर खतरा बनी हुई हैं.



ग्रामीणों ने बिजली विभाग से पूरे क्षेत्र में बिजली लाइनों की जांच कराने और नीचे झूल रहे तारों को सुरक्षित ऊंचाई पर करने की मांग की है. लोगों का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए विभाग को तुरंत कदम उठाने चाहिए.



हादसे के बाद गांव में चिंता का माहौल

भाई-बहन के करंट से गंभीर रूप से झुलसने की घटना के बाद ऊंटवालिया गांव में चिंता का माहौल है. परिजन अस्पताल में दोनों बच्चों के उपचार में जुटे हैं. वहीं ग्रामीण बिजली विभाग से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. इस हादसे ने एक बार फिर रिहायशी इलाकों के पास से गुजर रही हाईटेंशन बिजली लाइनों की सुरक्षा और नियमित रखरखाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.



राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Churu News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!