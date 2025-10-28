Churu News: ससुर के दोस्त ने बाथरूम में नहाती हुई बहू की बनाई अश्लील वीडियो, फिर हर रोज...

Sardarshahar, Churu News: राजस्थान के सरदारशहर पुलिस थाने में एक जने के खिलाफ 30 वर्षीय महिला के साथ कई बार जबरन दुष्कर्म करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है. मामले की जांच कर रहे एसआई रामफूल मीणा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की एक 30 वर्षीय महिला ने मामला दर्ज करवाया है कि मेरे पति पिछले 6 साल से विदेश में रह रहे हैं. मेरे ससुर के पास दशरथ सिंह का आना-जाना है और दशरथ सिंह मेरे ससुर को जबरदस्ती शराब पिलाता और खुद भी शराब पीता था.

मेरे ससुर के सोने के बाद दशरथ सिंह मेरे साथ गंदी हरकतें करता और मैं घर पर अकेली होने के कारण उसे कुछ नहीं कह पाती, जिसके कारण दशरथ सिंह के हौसले बुलंद हो गए और वह मौका पाकर किसी समय हमारे घर में आ जाता और मेरे साथ छेड़छाड़ करता.

जून 2023 में दोपहर में मैं अपने घर में बने बाथरूम में नहा रही थी. बाथरूम के दरवाजा नहीं था और पर्दा लगा था. उस समय दशरथसिंह ने नाजायज रूप से मेरे घर में प्रवेश कर मेरे नहाती हुई का नग्न अवस्था में अपने मोबाइल में मेरा वीडियो बना लिया और मैंने शोर मचाया तो वहां से भाग गया.

उसके बाद दशरथ सिंह मुझे ब्लैकमेल करने लगा और उसके बाद मेरे साथ लगातार जबरदस्ती बलात्कार कर रहा है और मुझे धमकी देता है कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करके बदनाम कर दूंगा.

मैंने अपनी इज्जत खराब होने के डर से किसी को कुछ नहीं बताया. दशरथसिंह लगातार मेरे घर आ रहा है और मौका मिलते ही मेरे साथ जोर जबरदस्ती दुष्कर्म करता है और मुझे रुपये भी ले जाता है.

करीब 2 महीने पहले मेरे पति विदेश से घर आए लेकिन मैंने इज्जत के चलते मेरे पति को कुछ नहीं बताया. 25 अक्टूबर को दशरथ सिंह मेरे पति को मिला और कहा कि तेरी पत्नी की मेरे पास अश्लील वीडियो और फोटो है और अपने मोबाइल में मेरे वीडियो मेरे पति को दिखाएं और कहा कि तेरी पत्नी को मेरे पास भेज दे नहीं तो यह वीडियो पूरे गांव शहर में वायरल कर दूंगा.

मेरे पति ने दशरथ सिंह का मोबाइल छीनकर वीडियो फोटो डिलीट करने की कोशिश की तो दशरथ सिंह ने मेरे पति के साथ मारपीट की और वहां से भाग गया. मेरे पति ने मुझसे सारी बात पूछी तो मैं सारी आपबीती बताई. वहीं, पुलिस ने अब विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.



