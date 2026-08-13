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Churu: मजदूरी पर ले जाता था युवक, फिर बनाया अश्लील वीडियो और करता रहा ब्लैकमेल...

चूरू जिले की महिला थाना पुलिस ने बलात्कार कर अश्लील फोटो-वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है. पीड़िता ने 25 जून 2026 को मामला दर्ज कराया था.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Navratan prajapat
Published:Aug 13, 2026, 08:34 PM IST | Updated:Aug 13, 2026, 08:34 PM IST
Churu: मजदूरी पर ले जाता था युवक, फिर बनाया अश्लील वीडियो और करता रहा ब्लैकमेल...
Image Credit: Churu News

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले की महिला थाना पुलिस ने कारवाई करते हुए बलात्कार कर अश्लील वीडियो के दम पर ब्लैकमेल करने के आरोप में एक जने को गिरफ्तार किया है.

महिला थानाधिकारी कुशुमलता ने बताया कि सदर थाना इलाके के एक गांव की पीड़िता ने 25 जून 2026 को महिला थाना मे बीएनएस की धाराओं मे मामला दर्ज करवाया था. उसी प्रकरण में महिला थाना पुलिस ने कारवाई करते बलात्कार कर ब्लैकमेल करने के आरोप मे मुनीमजी की ढाणी निवासी नवरत्न उर्फ नोरतो को गिरफ्तार कर कोर्ट मे पेश किया है.

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अश्लील वीडियो के दम पर करता था ब्लैकमेल
महिला थानाधिकारी कुशुमलता ने बताया कि 23 वर्षीय पीड़िता ने थाने में दी रिपोर्ट मे बताया कि मुनीमजी की ढाणी निवासी नवरत्न उर्फ नोरतो उसे मोटरसाइकिल पर मजदूरी पर ले जाता था और शाम को उसे घर छोड़ देता था.

खाली मकान में किया बलात्कार
मार्च 2026 में वह एक मकान निर्माण के कार्य में मजदूरी करने गए थे और उसी वक्त दोपहर के समय आरोपी नवरत्न आया और खाली मकान में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और उसकी गंदी फोटो और वीडियो बना ली. आरोपी ने किसी को बताने पर फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दी.

5 हजार रुपये मांगें और फिर..
पीड़िता ने दर्ज मामले मे बताया आरोपी ने इसके बाद अप्रैल 2026 में उसे काम दिखाने के बहाने हाउसिंग बोर्ड ले गया, वहां पर भी उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और चुप रहने की धमकी दी. पीड़िता ने बताया कि 18 जून 2026 को जब वह फ्रेश होने के लिए जा रही थी तभी नवरत्न आया और उससे 5 हजार रुपये की मांग करने लगा और पीड़िता ने मना किया तो आरोपी झगड़ा करने लगा.

झगड़े की आवाज सुनकर वहां पर पीड़िता के परिजन आ गए और आरोपी मौके से भाग निकला, जिसके बाद पीड़िता ने आपबीती अपने परिजनों को बताई और परिजनों के साथ महिला थाने पहुंच आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया.

पढ़िए राजस्थान क्राइम की एक और खबर
बारां के थाना केलवाड़ा पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के मामले में पिछले करीब सात माह से फरार चल रहे 2 हजार रुपये के इनामी आरोपी गोलू कुशवाह को गिरफ्तार किया है. हथवारी निवासी राजेश का ट्रैक्टर घर के बाहर से चोरी हो गया था.

पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और पूर्व में ट्रैक्टर चोरी के मामलों में चालानशुदा आरोपियों के रिकॉर्ड के आधार पर गिरोह का खुलासा किया था. मामले में अभिषेक कुशवाह, बंटी सहरिया और रामलखन किरार को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है.

शेष वांछित आरोपियों की तलाश के दौरान पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल टावर लोकेशन और मुखबिर तंत्र की मदद से गोलू कुशवाह निवासी नानाखेड़ी, थाना कैंट, जिला गुना मध्यप्रदेश को गिरफ्तार किया.

आरोपी से ट्रैक्टर चोरी की घटना के संबंध में पूछताछ एवं अनुसंधान जारी है. कार्रवाई थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम ने की। टीम में हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह, कांस्टेबल महेंद्र कुमार और सुरेंद्र कुमार शामिल रहे.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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