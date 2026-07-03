/ब्यूटी पार्लर संचालक पर पानी में संदिग्ध पदार्थ मिलाने का आरोप, वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में एक ब्यूटी पार्लर संचालक पर गंभीर आरोप लगने के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल बन गया है. आरोप है कि पार्लर में पीने के पानी में एक संदिग्ध पदार्थ मिलाया जाता था. बताया जा रहा है कि संचालक छोटी बोतल में कोई पदार्थ लाकर पानी में मिलाता था.

युवतियों को हुआ संदेह

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जानकारी के अनुसार, पार्लर में काम करने वाली कुछ युवतियों को इस पर संदेह हुआ. इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर घटना का वीडियो बना लिया. वीडियो सामने आने के बाद मौके पर विवाद हो गया और संचालक के साथ मारपीट की भी बात सामने आई.

थाने पहुंचीं युवतियों ने निष्पक्ष जांच की मांग की

इस घटना के बाद युवतियां सादुलपुर थाने पहुंचीं और पुलिस को लिखित शिकायत सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो

फिलहाल पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है. आरोपों की सत्यता जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. वायरल वीडियो या लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है. इसलिए आधिकारिक जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

वीडियो में जैसे दिखाई दे रहे हैं उसे यह लग रहा है कि संचालन करता गलत है, क्योंकि जिस तरीके से वह लड़कियों से चप्पल-जूते खा रहा है बोल रहे हैं, उससे लगता है कि उसने गलती की और कितनी बार की है यह भी पता नहीं, लेकिन क्या कोई बिजनेस करने वाला व्यक्ति इस तरीके की हरकतें करेगा, तो फिर नौकरी करने वाले लोग इन मालिकों पर विश्वास कैसे करेंगे.

