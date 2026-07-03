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ब्यूटी पार्लर संचालक पर पानी में संदिग्ध पदार्थ मिलाने का आरोप, वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस

Churu News: चूरू में एक ब्यूटी पार्लर संचालक पर पार्लर के पीने के पानी में संदिग्ध पदार्थ मिलाने का आरोप लगा है. पार्लर में काम करने वाली कुछ युवतियों ने संदेह होने पर कथित तौर पर घटना का वीडियो बनाया और बाद में सादुलपुर थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दी. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Edited byAman SinghReported byNavratan prajapat
Published: Jul 03, 2026, 08:12 PM|Updated: Jul 03, 2026, 08:12 PM
ब्यूटी पार्लर संचालक पर पानी में संदिग्ध पदार्थ मिलाने का आरोप, वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस
Image Credit: Churu NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में एक ब्यूटी पार्लर संचालक पर गंभीर आरोप लगने के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल बन गया है. आरोप है कि पार्लर में पीने के पानी में एक संदिग्ध पदार्थ मिलाया जाता था. बताया जा रहा है कि संचालक छोटी बोतल में कोई पदार्थ लाकर पानी में मिलाता था.

युवतियों को हुआ संदेह

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जानकारी के अनुसार, पार्लर में काम करने वाली कुछ युवतियों को इस पर संदेह हुआ. इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर घटना का वीडियो बना लिया. वीडियो सामने आने के बाद मौके पर विवाद हो गया और संचालक के साथ मारपीट की भी बात सामने आई.

थाने पहुंचीं युवतियों ने निष्पक्ष जांच की मांग की

इस घटना के बाद युवतियां सादुलपुर थाने पहुंचीं और पुलिस को लिखित शिकायत सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो

फिलहाल पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है. आरोपों की सत्यता जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. वायरल वीडियो या लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है. इसलिए आधिकारिक जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

वीडियो में जैसे दिखाई दे रहे हैं उसे यह लग रहा है कि संचालन करता गलत है, क्योंकि जिस तरीके से वह लड़कियों से चप्पल-जूते खा रहा है बोल रहे हैं, उससे लगता है कि उसने गलती की और कितनी बार की है यह भी पता नहीं, लेकिन क्या कोई बिजनेस करने वाला व्यक्ति इस तरीके की हरकतें करेगा, तो फिर नौकरी करने वाले लोग इन मालिकों पर विश्वास कैसे करेंगे.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.Read More

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