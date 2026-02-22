Zee Rajasthan
Churu News: लोडर से खुदाई करते वक्त मिट्टी में दबा मिला शव, दो आरोपी गिरफ्तार

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले के सरदारशहर के सवाई छोटी गांव के पास मिट्टी में दबा हुआ शव मिला, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. 
 

Churu News: लोडर से खुदाई करते वक्त मिट्टी में दबा मिला शव, दो आरोपी गिरफ्तार

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले के सरदारशहर थाना अधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने सवाई छोटी गांव के पास मिट्टी में दबा हुआ शव मिलने के मामले में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि बीकानेर हाईवे पर सवाई छोटी गांव के पास एक होटल है. 17 फरवरी की रात को सवाई छोटी गांव का 40 वर्षीय सांवरमल राजपुरोहित और होटल संचालक पप्पू राम नायक जो दोनों शराब के नशे में थे.

कहासुनी और मारपीट
दोनों के बीच कहासुनी हुई और पप्पू राम ने सांवरमल के साथ मारपीट की. घटना के वक्त सांवरमल राजपुरोहित ने अधिक शराब का सेवन किया हुआ था और मारपीट के दौरान सांवरमल की मौत हो गई.

लोडर से मिट्टी खुदाई करते वक्त मिला शव
उसके बाद पप्पू राम ने होटल पर काम करने वाले ओमप्रकाश नायक की सहायता से होटल के पीछे मृतक सांवरमल के शव को मिट्टी में दबा दिया. 19 फरवरी की शाम को वहां पर लोडर से मिट्टी खुदाई करते वक्त मिट्टी में शव दबा होने की जानकारी पुलिस थाने पर मिली, जिस पर थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने स्वयं मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर राजकीय उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया.

आरोपी पप्पूराम और ओमप्रकाश नायक गिरफ्तार
परिजनों द्वारा पप्पूराम नायक और ओमप्रकाश नायक के खिलाफ हत्या करने के शक में मामला दर्ज करवाया गया, जिस पर पुलिस ने गहन अनुसंधान और पूछताछ के दौरान ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपी पप्पूराम और ओमप्रकाश नायक को गिरफ्तार किया है.

इन अधिकारियों की रही विशेष भूमिका
वहीं, इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने में थाना अधिकारी मदनलाल बिश्नोई, एसआई ओमप्रकाश यादव, एएसआई प्रदीप कुमार मीणा, जयसिंह, कांस्टेबल नंदलाल डूडी, विनोद कुमार चौधरी, लीलाधर मीणा, सत्यप्रकाश मीणा, करणचंद और साइबर सेल अधिकारी कांस्टेबल रामचंद्र सिहाग की विशेष भूमिका रही.

