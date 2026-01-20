चूरू में चाइनीज मांझे का खूनी जाल, दुर्लभ उल्लू के कटे पंख

Churu News: सरदारशहर के आसमान में मकर संक्रांति का त्योहार गुजरे कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन जानलेवा चाइनीज मांझे का आतंक अब भी बेगुनाह परिंदों की जान का दुश्मन बना हुआ है. ताजा मामला शहर के शिव मार्केट का है, जहां विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुका एक दुर्लभ उल्लू इस खूनी धागे की चपेट में आकर लहूलुहान हो गया.

शिव मार्केट में रेस्क्यू ऑपरेशन

मंगलवार को शिव मार्केट इलाके में एक दुर्लभ उल्लू को तड़पते हुए देखा गया. मांझे ने उसके पंखों को बुरी तरह काट दिया था, जिससे वह उड़ान भरने में असमर्थ होकर नीचे गिर गया. स्थानीय नागरिकों की सूचना पर कान्हा जीव रक्षक दल के कार्यकर्ता तुरंत मौके पर पहुंचे. दल के सदस्यों ने सूझबूझ से उल्लू का रेस्क्यू किया और उसके शरीर पर लिपटे हुए धारदार चाइनीज मांझे को काटकर उसे मुक्त कराया.

7 साल से बेजुबानों की सेवा में कान्हा दल

कान्हा जीव रक्षक दल के सदस्य विष्णु भोजक ने बताया कि उनका संगठन पिछले 7 वर्षों से घायल पशु-पक्षियों के उपचार और संरक्षण के लिए समर्पित है. इस मकर संक्रांति सीजन में दल ने अब तक 35 से अधिक घायल पक्षियों का रेस्क्यू कर उन्हें नया जीवन दिया है. वर्तमान में घायल उल्लू का इलाज जारी है. मांझे के कारण उसके पंख काफी गहरे कटे हैं. पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद इस दुर्लभ पक्षी को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया जाएगा.

अब तो बंद करो पतंगबाजी

उल्लू की हालत देख जीव प्रेमियों ने आमजन से भावुक अपील की है. विष्णु भोजक ने कहा कि मकर संक्रांति बीत जाने के बाद भी पतंगबाजी जारी रखना पक्षियों के लिए काल साबित हो रहा है. उन्होंने युवाओं से निवेदन किया कि वे अब पतंगबाजी बंद कर दें, ताकि आसमान में उड़ने वाले परिंदे शाम को सुरक्षित अपने घोंसलों तक लौट सकें.

शहरवासियों ने की सराहना

बेजुबानों के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे कान्हा जीव रक्षक दल की इस सक्रियता की पूरे सरदारशहर में प्रशंसा हो रही है. लोग प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं कि प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग करने वालों के खिलाफ अब और अधिक सख्त कार्रवाई की जाए.

