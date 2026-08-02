/निकाय और पंचायत चुनावों से जुड़ी खबर, चूरू के सुजानगढ़ में कांग्रेस हुई एक्टिव, बनाया खास प्लान

Churu News: आगामी निकाय और पंचायत चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने चूरू जिले में संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं. इसी क्रम में जय निवास पर चूरू जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल की अध्यक्षता में शहर और देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई. बैठक में चुनावी तैयारियों, संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई.

मतदाता सूची अपडेट कराने पर दिया जोर

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बैठक को संबोधित करते हुए विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि चुनावों की तैयारियों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य मतदाता सूची को सही और अपडेट कराना है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाता सूची का गंभीरता से परीक्षण करें और पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने तथा त्रुटियों को दूर कराने में सक्रिय भूमिका निभाएं.

चुनावी कार्यक्रम से बढ़ा उत्साह

मनोज मेघवाल ने कहा कि न्यायालय के निर्देशों के बाद चुनाव का संभावित कार्यक्रम सामने आने से कार्यकर्ताओं और आमजन में नया उत्साह देखने को मिल रहा है. उन्होंने विश्वास जताया कि सुजानगढ़ सहित पूरे चूरू जिले में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और निकाय व पंचायत चुनावों में प्रभावी प्रदर्शन करेगी.

अलग-अलग स्तर पर हुईं संगठनात्मक बैठकें

विधायक ने जानकारी दी कि सुजानगढ़, बीदासर और देहात क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, पूर्व सरपंचों, पार्षदों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अलग-अलग दौर की बैठकें आयोजित की गई हैं. इन बैठकों में स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया.

आरक्षण तय होने के बाद होगा प्रत्याशियों का चयन

उन्होंने कहा कि जैसे ही आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होगी, कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्रों में मजबूत और योग्य प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू करें. पार्टी कार्यकर्ताओं के सुझावों और स्थानीय जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही उम्मीदवारों के चयन को लेकर निर्णय लिया जाएगा.

सरकार पर साधा निशाना

बैठक के दौरान विधायक मनोज मेघवाल ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि चुनाव कराने में हुई देरी के कारण कार्यकर्ताओं और आम लोगों में निराशा का माहौल बन गया था. हालांकि अब चुनावी गतिविधियां तेज होने से संगठन फिर से पूरी सक्रियता के साथ काम में जुट गया है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने और चुनावी तैयारियों में पूरी ताकत से जुटने का आह्वान किया.