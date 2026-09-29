/किसानों के लिए बड़ी खबर: सहकारी बैंक ने 93,580 किसानों को बांटा 660.79 करोड़ का लोन

Churu News: चूरू में बैंक की 66वीं वार्षिक साधारण सभा दादाबाड़ी भवन में प्रशासक एवं जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा की अध्यक्षता और विधायक हरलाल सहारण की उपस्थिति में आयोजित हुई. सभा में जिले की 217 सदस्य सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि शामिल हुए.

सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित

बैंक के प्रबंध निदेशक मदनलाल ने गत आमसभा की कार्यवाही प्रस्तुत की. इसके बाद वर्ष 2025-26 के अंकेक्षित लेखे, ऑडिट रिपोर्ट की अनुपालना, बजट स्वीकृति, अधिक हुए व्ययों की पुष्टि, वर्ष 2026-27 के बजट अनुमोदन, विकास कार्य योजना, अधिकतम साख सीमा तथा वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति सहित विभिन्न प्रस्ताव सदन के समक्ष रखे गए. चर्चा के बाद सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए.

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बैंक का कार्यकारी लाभ 2.01 करोड़

कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने बताया कि बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 में 2.01 करोड़ रुपए का कार्यकारी लाभ अर्जित किया. इस अवधि में विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत जिले के 93,580 किसानों एवं नागरिकों को 660.79 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया. बैंक का एनपीए स्तर 2.68 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.82 प्रतिशत कम है.

उन्होंने बताया कि जिले में 23 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं तथा 13 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण की स्वीकृति मिली है. 40 भवनविहीन समितियों के भूमि आवंटन प्रस्ताव भेजे गए, जिनमें 22 समितियों को स्वीकृति मिल चुकी है. जिले की 192 ग्राम सेवा सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण भी किया जा चुका है.

समिति अध्यक्षों ने रखीं विभिन्न मांगें

सभा में समिति अध्यक्षों ने अधिक ऋण उपलब्ध कराने, समय पर खाद-बीज मुहैया कराने, गोपाल क्रेडिट कार्ड के ऋणी सदस्यों को पुनः ऋण वितरण, समितियों को भूमि आवंटन, गोदाम निर्माण तथा नवगठित समितियों में ऋण वितरण बढ़ाने सहित विभिन्न मांगें रखीं.

किसानों को सहकारिता से जोड़ने पर जोर

विधायक हरलाल सहारण ने ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को सहकारिता से जोड़ने और सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर प्रयास करने का आश्वासन दिया. उप रजिस्ट्रार सहकारी विभाग कैलास चंद्र सैनी ने केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से ‘सहकार से समृद्धि’ के लक्ष्य को आगे बढ़ाने की बात कही.

समय पर बीज उपलब्ध कराने की बात

कृषि विभाग के उपनिदेशक कुलदीप शर्मा ने सहकारी संस्थाओं से जुड़े किसानों को विभागीय योजनाओं का अधिकाधिक लाभ दिलाने और समय पर बीज उपलब्ध कराने की बात कही. इफ्को प्रबंधक अजय जाखड़ ने यूरिया एवं डीएपी की उपलब्धता में सहकारी संस्थाओं को प्राथमिकता देने का आग्रह किया.