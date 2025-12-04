Churu News: पत्थरों से भरे प्लास्टिक कट्टे में बंद मिला महिला का 10 दिन पुराना शव, आ रही सड़ी बदबू

Churu News: राजस्थान क चूरू जिले के राजलदेसर परसनेऊ थामड़ा जोहड़ स्थित कुंड में पत्थरों से भरे प्लास्टिक कट्टे में बंद महिला का शव मिला, जिससे कस्बे में सनसनी फैल गई.
Churu News: राजस्थान क चूरू जिले के राजलदेसर परसनेऊ थामड़ा जोहड़ में स्थित कुंड में पत्थरों से भरे प्लास्टिक कट्टे में बंद महिला का करीब 10 दिन पुराना शव मिला.पुलिस छानबीन में जुटी और साक्ष्य जुटाने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया. अज्ञात महिला का शव मिलने से कस्बे में सनसनी फैल गई है.
राजलदेसर से करीब 12 किलोमीटर दूर परसनेऊ थामड़ा जोहड़ क्षेत्र में एनएच 11 से महज 100 मीटर दूरी पर एक कुंड में प्लास्टिक कट्टे में बंद महिला का करीब दस दिन पुराना शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. कुंड में बंद प्लास्टिक कट्टे की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी.
सूचना मिलते ही डीएसपी इनशार अली, सीआई सुरेंद्र बारूपाल पुलिस टीम सहित मौके पर पहुंचे और कुंड से बंद कट्टे को बाहर निकलवाया जाकर देखा तो उसने किसी महिला का शव मिला. पुलिस ने इलाके को घेराबंदी कर जांच शुरू की. प्रारंभिक कार्रवाई में शव की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है.
मृतका की आयु करीब 25 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है. पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया है. साक्ष्य जुटाने के लिए आसपास के क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया गया. शव को पोस्टमार्टम के राजलदेसर सीएचसी मोर्चरी में डी फ्रिज में रखा गया है.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु के कारणों का स्पष्ट पता चल पाएगा. साथ ही आसपास के गांवों में गुमशुदगी की सूचना की भी पड़ताल की जा रही है. स्थानीय लोगों में घटना को लेकर दहशत और जिज्ञासा दोनों बनी हुई हैं.
