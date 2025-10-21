ना कोई मैसेज और ना कॉल और खाते से पार हो गए 90 हजार 300 रुपए

Churu News : दीपाली जैसे बड़े त्योहार का इंतजार साल भर से रहता है और फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए सैलरी और सैलरी के साथ त्योहार पर मिलने वाले बोनस का बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन जब एक ही झटके में आपकी पूरे महीने की सैलेरी और त्यौहार पर मिलने वाला बोनस आपके खाते से साफ हो जाए तो इससे बड़ा दुख और धोखा क्या होगा, जी हाँ कुछ ऐसा ही मामला राजस्थान के चूरू से सामने आया है.

चूरू में निजी कंपनी में कार्यरत एक अकाउंटेट के पास ना कोई मैसेज आया और ना कॉल और खाते से पार हो गए 90 हजार 300 रुपए. शहर के वार्ड 36 निवासी विकास दाधीच जो मुंबई एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत है.

विकास बताते हैं कि वह दीपावली की छुट्टियों पर चूरू अपने घर आए थे 17 अक्टूबर को उनकी सैलरी और दीवाली का बोनस खाते में आया और उनके अकाउंट में 90 हजार 300 रुपए थे, दो दिन बाद ज़ब वह 19 अक्टूबर क़ो मार्केट दीपावली की खरीदारी करने गए और खरीदारी के बाद जब दुकानदार को ऑनलाइन पेमेंट करने लगे तो तो उनके अकाउंट से पेमेंट नहीं हुआ.

विकास बताते है शुरुआत में उन्हें टेक्निकल एरर लगा और ज़ब उन्होंने घर आकर अपना अकाउंट स्टेटमेंट चेक किया था,उनके होश उड़ गए. दाधीच बताते है 17 अक्टूबर और 19 अक्टूबर के बीच करीब 7 से 8 बार ट्रांजैक्शन उनके खाते से हुआ, लेकिन उन्हें एक मैसेज तक नहीं आया.

हैरान करने वाली बात यह है कि अमूमन ट्रांजैक्शन रात के समय में हुआ.अपने साथ ठगी का पता चलने पर पीड़ित ने साइबर सैल के टोल फ्री नंबर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज करवाई और साइबर थाने पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज करवाई है.

