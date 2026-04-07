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चुरू के एक स्कूल से रचा इतिहास, 12वीं बोर्ड परीक्षा में हासिल किए 100 प्रतिशत नंबर

Churu News: राजस्थान के सरदारशहर के दुलरासर गांव के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय ने इस साल 12वीं बोर्ड परीक्षा में  100 प्रतिशत नंबर हासिल कर इतिहास रच डाला है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByNavratan prajapat
Published:Apr 07, 2026, 04:17 PM IST | Updated:Apr 07, 2026, 04:17 PM IST

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चुरू के एक स्कूल से रचा इतिहास, 12वीं बोर्ड परीक्षा में हासिल किए 100 प्रतिशत नंबर

Churu News: सरदारशहर ग्रामीण अंचल की प्रतिभा एक बार फिर चमकी है. सरदारशहर के दुलरासर गांव स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय ने इस साल कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में शत-प्रतिशत परिणाम हासिल कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है. खास बात यह है कि यह सफलता बिना व्याख्याताओं के हासिल हुई, जहां सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड शिक्षकों ने ही विद्यार्थियों को पढ़ाकर यह मुकाम दिलाया.

कक्षा 12वीं आर्ट्स वर्ग में मीनाक्षी पारीक ने 95.80 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया. वहीं निहारिका कंवर (94.40%), मधु कंवर (94.20%), विनिता पारीक (90.40%) और भैरवी पारीक (90.40%) ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय और गांव का नाम रोशन किया.

संसाधनों की कमी, लेकिन हौसलों की जीत
प्रधानाचार्य प्रहलादराय मीणा ने बताया कि विद्यालय वर्ष 2022 में 10वीं से क्रमोन्नत होकर उच्च माध्यमिक बना, लेकिन आज तक व्याख्याताओं के पद स्वीकृत ही नहीं किए गए. इसके अलावा हिंदी और गणित विषय के वरिष्ठ अध्यापकों के पद भी रिक्त चल रहे हैं. वर्तमान में 11 शिक्षकों के स्टाफ के बावजूद कम से कम 6 व्याख्याताओं की आवश्यकता है. इसके बावजूद स्कूल स्टाफ ने हार नहीं मानी और मेहनत के दम पर यह परिणाम संभव कर दिखाया.

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अतिरिक्त मेहनत बनी सफलता की कुंजी
विद्यालय के शिक्षक विजय पोटलिया ने बताया कि विद्यालय के शिक्षकों ने बच्चों की सफलता के लिए विशेष रणनीति अपनाई.
1. नियमित एक्स्ट्रा क्लासेज लगाई गईं
2. हर विषय के 4-4 प्री-बोर्ड एग्जाम आयोजित किए गए
3. मध्यावधि और शीतकालीन अवकाश में भी पढ़ाई जारी रखी गई
4. कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष मोटिवेशन और मार्गदर्शन दिया गया
इसी अनुशासित तैयारी का परिणाम रहा कि पूरा विद्यालय 100% रिजल्ट देने में सफल रहा.

शिक्षकों और गांव का संयुक्त प्रयास
ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुभाष सोनगरा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जरूरत केवल सही दिशा और अवसर देने की होती है. उन्होंने बताया कि विद्यालय स्टाफ और छात्राओं की मेहनत ने यह साबित कर दिया है.
ग्राम सरपंच नानूराम पारीक ने भी इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि यह परिणाम शिक्षकों की मेहनत, छात्राओं के समर्पण और अभिभावकों के सहयोग का संयुक्त परिणाम है. गांव की बेटियों ने पूरे क्षेत्र में दुलरासर का नाम रोशन किया है.

प्रोत्साहन योजना बनी प्रेरणा
विद्यालय के अध्यापक विजय पोटलिया द्वारा वर्ष 2018 से चलाई जा रही प्रोत्साहन योजना भी छात्राओं के लिए प्रेरणा का बड़ा स्रोत बनी हुई है. इसके तहत बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट अंक लाने वाली छात्राओं को नकद पुरस्कार दिए जाते हैं.
95% से अधिक: ₹11,000
90%: ₹5,100
85%: ₹3,100
80%: ₹2,100
75%: ₹1,100

यह पहल लगातार बेहतर परिणामों में अहम भूमिका निभा रही है. उल्लेखनीय है कि विजय पोटलिया पिछले 14 वर्षों से शिक्षक संघ शेखावत के जिला अध्यक्ष भी हैं.

विद्यालय स्टाफ का योगदान
इस उपलब्धि के पीछे प्रधानाचार्य प्रहलादराय मीणा के नेतृत्व में पूरे स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें किशोर कुमार सैनी, भंवरलाल गोदारा, निर्मला कुमारी, मुकेश शर्मा, पन्नालाल शर्मा, शंकर सिंह, नितिश कुमार स्वामी, चंद्रकला देहडू और संदीप कुमार सारण सहित सभी शिक्षक शामिल हैं.

दुलरासर का यह परिणाम सिर्फ एक परीक्षा का आंकड़ा नहीं, बल्कि यह संदेश है कि यदि समर्पण और सही मार्गदर्शन हो तो संसाधनों की कमी भी सफलता के रास्ते में बाधा नहीं बनती. ग्रामीण बेटियों ने यह साबित कर दिया है कि वे किसी से कम नहीं.

स्कूल प्रशासन ने बालिकाओं का गांव में निकाला जुलूस
यूं तो आमतौर पर प्राइवेट स्कूल एडमिशन बढ़ाने के लिए अपने स्कूलों का प्रचार प्रसार करते हैं और टॉपर्स विद्यार्थियों के साथ जुलूस निकाला जाता है लेकिन दुलरासर गांव के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों ने 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं का और उनके अभिभावकों का हौसला बढ़ाने के लिए गांव में डीजे के साथ जुलूस निकाला गया.

शिक्षकों द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम न सिर्फ बच्चों का हौसला बढ़ाएगा बल्कि सरकारी स्कूलों के नामांकन में भी व्रद्धि करेगा.
अब उम्मीद है कि सरकार सरकारी स्कूल में खाली पड़े व्याख्याताओ के पद को भरेगी और आगामी रिजल्ट और भी शानदार होगा.
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