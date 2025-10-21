Zee Rajasthan
Churu: दिवाली पर कई जगह लगी आग, 100 से ज्यादा लोग पटाखों से झुलसे

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले के रतनगढ़ में दिवाली पर कई जगह आग लगी, जिससे करीब 100 से अधिक लोग पटाखों से झुलस गए. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Navratan prajapat
Published: Oct 21, 2025, 04:19 PM IST | Updated: Oct 21, 2025, 04:19 PM IST

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले के रतनगढ़ में सोमवार की रात दीपावली के अवसर पर आधा दर्जन स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, तो वहीं एक पुलिस जवान सहित करीब 100 से अधिक लोग पटाखों से झुलस गए. गनीमत यह रही कि कोई बड़ी हानि नहीं हुई.

मिली जानकारी के अनुसार, रतनगढ़ में गढ़ के पीछे, भुवालका कोठी, श्योलजी की कुई, पीएनबी बैंक के पुराने भवन के पीछे स्थित नोहरे, चूरू फाटक एवं परमाणाताल में पटाखों की वजह से आग लग गई.

आगजनी की घटना में घासफूस, लकड़ियां, पशुचारा एवं खाली प्लास्टिक के कट्टे जल गए. घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई और दमकल को सूचना दी. परमाणाताल को छोड़कर शेष अन्य जगहों पर मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर पानी डालकर काबू पाया.

साथ ही दीपावली पर हुई आतिशबाजी के दौरान एक पुलिस जवान सहित करीब 100 से अधिक लोग पटाखों से झुलस गए. गनीमत यह रही कि इन सभी घटनाओं में किसी भी प्रकार के जान व माल का नुकसान नहीं हुआ.

अस्पताल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, शहर के अशोक स्तम्भ के पास ड्यूटी कर रहे जवान का हाथ भी पटाखों से झुलस गया. घटना के अनुसार, अशोक स्तम्भ के पास कुछ लोग आतिशबाजी कर रहे थे. एक व्यक्ति ने पटाखा जलाया, तो इसी दौरान एक एम्बुलेंस आ गई.

एंबुलेंस को पटाखे से बचाने के लिए जैसे ही पुलिस के जवान ने उसे पकड़कर दूर फेंकना चाहा, तो पटाखा हाथ में ही जल उठा और पुलिस जवान का हाथ झुलस गया. अस्पताल में आतिशबाजी के दौरान झुलस कर आए सभी लोगों को प्राथमिक उपचार के दौरान छुट्टी दे दी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Churu News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

