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बुकिंग के बाद भी 15 दिन बाद भी नहीं मिला गैस सिलेंडर! LPG को लेकर चूरू में हंगामा

Churu News: सरदारशहर के कच्चा बस स्टैंड स्थित  गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं ने अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं. लोगों का कहना है कि बुकिंग के 15-20 दिन बाद भी गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा और एजेंसी कर्मचारी कभी KYC तो कभी सिलेंडर खत्म होने का बहाना बना रहे हैं. कुछ उपभोक्ताओं ने ज्यादा पैसे लेकर सिलेंडर देने का भी आरोप लगाया है. एजेंसी संचालक से संपर्क नहीं हो पाया, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByNavratan prajapat
Published:Apr 10, 2026, 04:03 PM IST | Updated:Apr 10, 2026, 04:03 PM IST

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बुकिंग के बाद भी 15 दिन बाद भी नहीं मिला गैस सिलेंडर! LPG को लेकर चूरू में हंगामा

Churu News: चूरू के सरदारशहर के कच्चा बस स्टैंड स्थित गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं ने अनियमिताओं का आरोप लगाया है. बुकिंग के 15 दिन बाद भी जब गैस सिलेंडर घर नहीं पहुंचा तो उपभोक्ता गैस एजेंसी पहुंच गए लेकिन गैस एजेंसी में बैठे कर्मचारियों द्वारा सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है.

उपभोक्ताओं का कहना है कि कभी केवाईसी तो कभी सिलेंडर नहीं होने की बात कहकर वापस भेज दिया जा रहा है. उपभोक्ता लगातार गैस एजेंसी के चक्कर काटकर परेशान हो रहे हैं. गैस एजेंसी पहुंचे रोहिताश ने बताया कि मेने 25 मार्च को सिलेंडर बुक करवाया था और करीब हफ्ते भर पहले मैंने गैस एजेंसी में संपर्क किया तो उन्होंने केवाईसी करवाने को कहा. केवाईसी करवाने के बाद भी हमारे पास सिलेंडर नहीं पहुंचा तो वापस फोन करने पर डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर दिया.

क्या कहना है लोगों का

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डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि हमें आपकी केवाईसी की पर्ची नहीं मिली है. फिर ऑफिस में बात की तो ऑफिस वालों ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास गया हुआ है. थोड़ी देर में आपको सिलेंडर मिल जाएगा, लेकिन अब तक सिलेंडर नहीं मिला है. अब यहां पर आए हैं तो गैस एजेंसी वालों का कहना है कि सरकार में हमारे 600 सिलेंडर बाकी है, हम कहां से पूर्ति करें. आप सरकार से जाकर मिलो. जब मैंने थोड़ा शोर किया तो मुझे साइड में ले जाकर कहा गया कि आपको 2 घंटे में सिलेंडर मिल जाएगा. उन्होंने कहा कि मुझे यहां पता चला कि ज्यादा पैसे देकर सिलेंडर मिल रहा है.

सिलेंडर लेने आई सिकंदर खान ने कहा कि मेरे द्वारा 14 मार्च को सिलेंडर बुक करवाया गया था लेकिन सिलेंडर घर नहीं पहुंचा. गैस एजेंसी आया तो हर बार एक-दो दिन का बहाना बनाकर भेज देते हैं लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा है.

वहीं हमने जब गैस एजेंसी के संचालक से बात करनी चाहिए तो वह मौके पर नहीं मिले और फोन पर संपर्क करना चाहा तो फोन भी नहीं उठाया. वहीं अधिकतर उपभोक्ताओं का कहना है कि सरकार द्वारा 25 दिन बाद सिलेंडर बुक करवाने की गाइडलाइन जारी की गई है लेकिन 25 दिन बाद भी सिलेंडर बुक नहीं हो रहा है.

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