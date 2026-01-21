चूरू के अस्पताल के बच्चों के वार्ड में अचानक लगी आग, अपने बच्चों को लेकर भागे माता-पिता

Churu News: राजस्थान के चूरू के सरकारी अस्पताल में बच्चों के वार्ड में अचानक आग गई, जिसके बाद वार्ड धुएं से भर गया और माता-पिता अपने बच्चों को लेकर भागने लगा.
Churu News: राजस्थान के चूरू के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल में बच्चों के वार्ड में अचानक आग लग गई. वहीं, कुछ मिनटों में पूरा वार्ड धुएं से भर गया. इस मामले की सूचना मिलते ही माता-पिता अपने मासूमों को बचाने के लिए दौड़ पड़े.
चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल की MCH विंग में बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अस्पताल के PICU वार्ड में आग लग गई. सूचना पर कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर किशनाराम मौके पर पहुंचे और हादसा स्थल का जायजा लिया. ये हादसा बुधवार सुबह 7.15 बजे मातृ-शिशु इकाई के वार्ड में हुआ था.
सब इंस्पेक्टर किशनाराम ने बताया हादसे के वक्त PICU वार्ड में करीब 15 नवजात थे और हादसा उस समय हुआ जब PICU वार्ड में भर्ती एक नवजात को नर्सिंग स्टॉफ निबोलाइज कर रही थी. तभी पलक लगाते समय शॉर्ट-सर्किट के साथ बिजली के बोर्ड में आग लग गई और PICU वार्ड में आग का धुआं होने लगा और आग की लपटों से भर गया. इसके बाद वार्ड में अफरा-तफरी मच गई.
वहीं, डॉक्टर सिद्धार्थ और नर्सिंग स्टॉफ ने सूझबूझ दिखाते हुए PICU वार्ड के सभी 15 नवजातो क़ो दूसरों वार्ड में शिफ्ट किया और वार्ड में लगे तीन अग्निशामन यंत्र की सहायता से आग पर काबू पाया.
वहीं, अस्पताल स्टाफ ने पहले भी शॉर्ट-सर्किट की घटनाओं के बारे में अधिकारियों को सूचना दी थी लेकिन पैनल बोर्ड को दुरुस्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया. इधर, लगभग 3 साल पहले पीडिएट्रिक इंटेसिव केयर यूनिट (PICU) वार्ड की फॉल सीलिंग गिर गई थी, जिससे अभी तक ठीक नहीं करवाया गया है.
हो सकता था बड़ा हादसा
बुधवार को जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के PICU वार्ड में लगी आग से बड़ा हादसा हो सकता था, जहां हादसे के वक्त 15 नवजात वार्ड में एडमिट थे. हादसे के बाद एक बारगी परिजनों और अस्पताल स्टॉफ में भी हड़कंप मच गया, लेकिन ड्यूटी पर कार्यरत चिकित्सक डॉक्टर सिद्धार्थ और नर्सिंग स्टॉफ की सतर्कता और सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा टल गया. हादसे के बाद अस्पताल अधीक्षक डॉ दीपक चौधरी भी मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटाई.
