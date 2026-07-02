/चूरू के सरकारी अस्पताल में प्रसव के दौरान प्रसूता के सोने के झुमके गायब, चोरी का आरोप

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले के राजकीय भर्तिया अस्पताल परिसर स्थित मातृ एवं शिशु अस्पताल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां प्रसव के लिए भर्ती एक महिला के ऑपरेशन थिएटर से सोने के झुमके गायब होने का आरोप लगा है. घटना सामने आने के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

जानकारी के अनुसार प्रसूता की सिजेरियन डिलीवरी कराई गई थी. ऑपरेशन पूरा होने के बाद जब महिला को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया, तब परिजनों ने देखा कि उसके कानों में पहने हुए सोने के झुमके गायब थे. इसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि झुमके ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही चोरी हुए हैं.

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बेटी को दिया जन्म

परिजनों ने बताया कि प्रसूता सुधा अपनी पहली डिलीवरी के लिए अस्पताल आई थी. सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान वह बेहोशी की हालत में थी. इसी दौरान किसी ने उसके कानों से सोने के झुमके निकाल लिए. डिलीवरी के बाद सुधा ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन परिवार की खुशी उस समय चिंता में बदल गई जब झुमके गायब मिले.

प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल पहुंचे थे परिजन

खींवा की ढाणी निवासी विमलेश ने बताया कि उनकी 24 वर्षीय भाभी सुधा को प्रसव पीड़ा होने पर राजकीय भर्तिया अस्पताल के मातृ एवं शिशु अस्पताल लाया गया था. जांच के बाद चिकित्सकों ने सिजेरियन डिलीवरी की सलाह दी. विमलेश का कहना है कि ऑपरेशन थिएटर में ले जाने तक सुधा के कानों में सोने के झुमके थे, लेकिन ऑपरेशन के बाद जब उन्हें बाहर लाया गया तो झुमके नहीं मिले. परिजनों का आरोप है कि झुमके ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही किसी ने चोरी की नीयत से निकाल लिए.

अस्पताल प्रशासन ने जांच का दिया भरोसा

मामले की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया. अस्पताल अधीक्षक डॉ. दीपक चौधरी ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आ गया है. परिजनों के आरोपों के बाद मातृ एवं शिशु अस्पताल में पुलिस भी पहुंची.

उन्होंने कहा कि पीड़ित पक्ष से लिखित शिकायत ली जाएगी और पूरे मामले की जांच कराई जाएगी. जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

परिजनों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की

घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से जल्द से जल्द सोने के झुमके बरामद करने और जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. फिलहाल पुलिस और अस्पताल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि झुमके किस परिस्थिति में गायब हुए.