Churu News: चूरू जिले के सरदारशहर को जोड़ने वाले रास्ते की सड़क टूटी होने और गंदा पानी एकत्रित होने को लेकर आक्रोशित लोगों ने हाईवे जाम किया. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByNavratan prajapat
Published:Feb 24, 2026, 08:37 PM IST | Updated:Feb 24, 2026, 08:37 PM IST

Churu: कब्रिस्तान जाने के रास्ते में टूटी सड़क और गंदा पानी बहने को लेकर हाईवे किया जाम

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले के सरदारशहर को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग की सड़क टूटी होने और गंदा पानी एकत्रित रहने के कारण आक्रोशित लोगों ने विकास मंच के नेतृत्व में मदीना कॉलोनी के पास सरदारशहर हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर जाम लगा दिया.

विकास मंच अध्यक्ष राजेंद्र राजपुरोहित ने बताया कि हमारे द्वारा लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को सड़क को सही करने के लिए अवगत करवाया गया लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. उन्होंने कहा कि यह शहर को हाईवे से जोड़ने का मुख्य मार्ग है और कब्रिस्तान जाने के लिए एकमात्र मार्ग है.

हाईवे किया जाम
कब्रिस्तान के लिए जाना पड़ता है तो इसी टूटी सड़क और गंदगी में से होकर गुजरना पड़ता है. उन्होंने कहा कि करीब 20 दिन पहले हमने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शीघ्र सड़क को सही नहीं करवाया गया तो हाईवे को जाम किया जाएगा लेकिन संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया है.

प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी
उन्होंने कहा कि मजबूर होकर हमें हाईवे को जाम करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि जब तक इस रास्ते के सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं करवा दिया जाएगा तब तक यह हाईवे जाम जारी रहेगा. वहीं, हाईवे पर बैठे लोग प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं.

लगी लंबी-लंबी कतार
हाईवे जाम होने के कारण सड़क के दोनों और वाहनों की लंबी-लंबी कतार लग चुकी है. सूचना पर मौके पर पुलिस जाप्ता भी पहुंचा है और प्रदर्शनकारियों से वार्ता कर हाईवे जाम खुलवाने की कोशिश कर रहा है लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं.
