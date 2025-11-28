Zee Rajasthan
Churu Crime News: चूरू में हैवानियत की हदें पार, 12वीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म, फोटो बनाकर हजारों की ब्लैकमेलिंग

Rajasthan: रतनगढ़ में 12वीं की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोपी इरफान ने पहले छात्रा को स्कूल आते-जाते परेशान किया, फिर बातों में बहला-फुसलाकर दोस्ती की.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Navratan prajapat
Published: Nov 28, 2025, 05:40 PM IST | Updated: Nov 28, 2025, 05:40 PM IST

Churu Crime News: रतनगढ़ में एक 12वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. आरोपी ने छात्रा को बहला-फुसलाकर अपने जाल में फंसाया, दुष्कर्म किया, अश्लील फोटो-वीडियो बनाए और पैसे की मांग की. पुलिस ने छात्रा के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है.

स्कूल बदलने के बाद भी नहीं माना आरोपी

रिपोर्ट के अनुसार, रतनगढ़ का ही इरफान छात्रा को स्कूल आते-जाते परेशान करता था. परेशान होकर परिजनों ने छात्रा का स्कूल बदल दिया, लेकिन इरफान ने बातों के जाल में फंसाकर उससे दोस्ती कर ली. परिजनों को जब पता चला तो उन्होंने इरफान के घरवालों को डांटा, मगर उसने पीछा नहीं छोड़ा.

दोस्त संदीप ने दी घर से बाहर निकलने की सूचना

इरफान का दोस्त संदीप छात्रा को उसकी सहेली से दोस्ती करवाने के बहाने दबाव बनाता था और इरफान को घर से बाहर निकलने की खबर देता था. एक दिन मौका पाकर इरफान छात्रा को एक घर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर उसने 10 हजार रुपये मांगने शुरू कर दिए.

आरोपी पहले से जेल में, नया मामला दर्ज

गनीमत रही कि इरफान पहले ही किसी नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार होकर जेल में बंद है. अब छात्रा के पिता की नई शिकायत पर रतनगढ़ पुलिस ने दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. सहआरोपी संदीप की तलाश की जा रही है.

जांच में जुटी पुलिस

मामले की जांच सीआई गौरव खिड़िया कर रहे हैं. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डिटेल खंगाल रही है. छात्रा का मेडिकल करवाया जा रहा है. परिजन सदमे में हैं और क्षेत्र में लोगों में गुस्सा है.

