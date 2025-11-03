Zee Rajasthan
किन्नर समाज की मिसाल बनीं चुटकी बाई, इस तरह से कर रही हैं गौसेवा और रेस्क्यू मिशन

Rajasthan News: चूरू की चुटकी बाई किन्नर अपनी बधाई के पैसों से गौशाला चलाकर अनूठी मिसाल पेश कर रही हैं. तीन साल में उन्होंने 100 से अधिक गोवंश का उपचार किया है. वह 45 से अधिक घायल गोवंश की देखभाल करती हैं और 100 किलोमीटर तक एम्बुलेंस सेवा भी देती हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Navratan prajapat
Published: Nov 03, 2025, 05:16 PM IST | Updated: Nov 03, 2025, 05:16 PM IST

किन्नर समाज की मिसाल बनीं चुटकी बाई, इस तरह से कर रही हैं गौसेवा और रेस्क्यू मिशन

Churu News: किन्नर समाज को अक्सर हम खुशी के मौकों पर बधाई लेते देखते हैं, लेकिन चूरू की चुटकी बाई किन्नर इन सबसे अलग हटकर गौ सेवा के अपने समर्पण भाव के चलते एक अनूठी मिसाल पेश कर रही हैं. रतननगर, चूरू में चुटकी बाई द्वारा संचालित इस गौशाला की सबसे खास बात यह है कि इसका पूरा संचालन वह अपने जजमानों से मिली बधाई की राशि से करती हैं.

तीन वर्ष पहले शुरू हुआ सेवा और समर्पण का यह सिलसिला आज भी अनवरत जारी है. चुटकी बाई कहती हैं कि एक किन्नर का कोई जात और परिवार नहीं होता, यह समाज ही उनका परिवार है और यहां से लिया वह यहीं लौटा रही हैं.

बेसहारा गोवंश के लिए एम्बुलेंस सुविधा
चुटकी बाई की इस गौशाला ने अब तक 100 से अधिक गोवंश का उपचार कर उन्हें अन्य गौशालाओं में सुरक्षित शिफ्ट किया है. वर्तमान में उनके पास 45 से अधिक घायल और बेसहारा गोवंश हैं. चुटकी बाई ने दुर्घटनाओं में घायल गोवंश के लिए एम्बुलेंस की सुविधा भी कर रखी है. एम्बुलेंस ऑपरेटर सुनील बताते हैं कि वे 100 किलोमीटर दूर तक जाकर घायल गोवंश का रेस्क्यू करते हैं.

सेवा का दायरा

राजगढ़, चूरू की मंजू बाई की शिष्या चुटकी बाई की पहचान अब एक गौसेवक के रूप में बन गई है. वह सड़कों पर घूमने वाले असहाय गोवंश के लिए चारे और पानी की व्यवस्था भी करती हैं.

चुटकी बाई कहती हैं कि वह इसी समाज से लेकर इसी समाज को दे रही हैं और लोगों की खुशियों में शामिल होकर मिली राशि से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता भी करती हैं. उन्होंने समाज के सक्षम लोगों से अपील की है कि जब एक किन्नर ऐसे नेक कार्य के लिए आगे आ सकता है, तो उन्हें भी बेसहारा और निराश्रित गोवंश की सहायता के लिए आगे आना चाहिए.

चुटकी बाई कहती हैं कि वह इसी समाज से लेकर इसी समाज को दे रही हैं और लोगों की खुशियों में शामिल होकर मिली राशि से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता भी करती हैं. उन्होंने समाज के सक्षम लोगों से अपील की है कि जब एक किन्नर ऐसे नेक कार्य के लिए आगे आ सकता है, तो उन्हें भी बेसहारा और निराश्रित गोवंश की सहायता के लिए आगे आना चाहिए.

