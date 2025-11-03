किन्नर समाज की मिसाल बनीं चुटकी बाई, इस तरह से कर रही हैं गौसेवा और रेस्क्यू मिशन

Churu News: किन्नर समाज को अक्सर हम खुशी के मौकों पर बधाई लेते देखते हैं, लेकिन चूरू की चुटकी बाई किन्नर इन सबसे अलग हटकर गौ सेवा के अपने समर्पण भाव के चलते एक अनूठी मिसाल पेश कर रही हैं. रतननगर, चूरू में चुटकी बाई द्वारा संचालित इस गौशाला की सबसे खास बात यह है कि इसका पूरा संचालन वह अपने जजमानों से मिली बधाई की राशि से करती हैं.

तीन वर्ष पहले शुरू हुआ सेवा और समर्पण का यह सिलसिला आज भी अनवरत जारी है. चुटकी बाई कहती हैं कि एक किन्नर का कोई जात और परिवार नहीं होता, यह समाज ही उनका परिवार है और यहां से लिया वह यहीं लौटा रही हैं.

बेसहारा गोवंश के लिए एम्बुलेंस सुविधा

चुटकी बाई की इस गौशाला ने अब तक 100 से अधिक गोवंश का उपचार कर उन्हें अन्य गौशालाओं में सुरक्षित शिफ्ट किया है. वर्तमान में उनके पास 45 से अधिक घायल और बेसहारा गोवंश हैं. चुटकी बाई ने दुर्घटनाओं में घायल गोवंश के लिए एम्बुलेंस की सुविधा भी कर रखी है. एम्बुलेंस ऑपरेटर सुनील बताते हैं कि वे 100 किलोमीटर दूर तक जाकर घायल गोवंश का रेस्क्यू करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सेवा का दायरा

राजगढ़, चूरू की मंजू बाई की शिष्या चुटकी बाई की पहचान अब एक गौसेवक के रूप में बन गई है. वह सड़कों पर घूमने वाले असहाय गोवंश के लिए चारे और पानी की व्यवस्था भी करती हैं.

चुटकी बाई कहती हैं कि वह इसी समाज से लेकर इसी समाज को दे रही हैं और लोगों की खुशियों में शामिल होकर मिली राशि से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता भी करती हैं. उन्होंने समाज के सक्षम लोगों से अपील की है कि जब एक किन्नर ऐसे नेक कार्य के लिए आगे आ सकता है, तो उन्हें भी बेसहारा और निराश्रित गोवंश की सहायता के लिए आगे आना चाहिए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Churu news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-