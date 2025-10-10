Zee Rajasthan
रोजी-रोटी की तलाश में गए थे विदेश, बना लिए गए बंधक! पासपोर्ट छिने, करवाचौथ पर बीवियां हो रहीं परेशान

Churu News: राजस्थान में चूरू के लक्ष्मणगढ़ के रोटी कमाने के लिए विदेश गए तीन लोगों को बंधक बना लिया और उनके पासपोर्ट भी जब्त कर लिए. विदेश में काम करने के बदले उन्हें केवल खाना दिया जा रहा है, वो भी भरपेट नहीं मिलने से उनकी हालत काफी दयनीय है. विदेश में फंसे इन लोगों ने अपनी आपबीती परिजनों को बताई. 

Published: Oct 10, 2025, 08:45 AM IST | Updated: Oct 10, 2025, 08:45 AM IST

रोजी-रोटी की तलाश में गए थे विदेश, बना लिए गए बंधक! पासपोर्ट छिने, करवाचौथ पर बीवियां हो रहीं परेशान

Churu News: रोजी रोटी कमाने के लिए विदेश गए तीन लोगों को बंधक बना लिया और उनके पासपोर्ट भी जब्त कर लिए. विदेश में काम करने के बदले उन्हें केवल खाना दिया जा रहा है, वो भी भरपेट नहीं मिलने से उनकी हालत काफी दयनीय है. विदेश में फंसे इन लोगों ने अपनी आपबीती परिजनों को बताई, तो परिजन पुलिस थाना पहुंचे तथा एजेंट के खिलाफ रतनगढ़ थाने में लिखित रिपोर्ट दी है.

रतनगढ़ तहसील के गांव लूंछ निवासी सुनीता, कलावती देवी एवं रेखा देवी द्वारा दी गई संयुक्त रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि लूंछ निवासी शीशपाल जाट, भगवानाराम जाट एवं विक्रम जाट आदि को विदेश भेजने के नाम पर लक्ष्मणगढ़ के भागीरथ ने डेढ़ लाख रुपए प्रति व्यक्ति की मांग की. विदेश में अच्छा वेतन, छुट्टी एवं ओवर टाइम मिलने की बात कही थी, जिस पर ये लोग उसकी बातों में आ गए तथा फतेहपुर निवासी गणपत को इन लोगों ने छह लाख रुपए दे दिए.

अब इन लोगों को विदेश गए हुए करीब 10 माह हो गए. दो माह तक इनको वेतन मिला और उसके बाद इन लोगों के पासपोर्ट छीन लिए. जब इन लोगों ने पासपोर्ट और सैलरी मांगी, तो वहां पर उनके साथ मारपीट भी की. इन लोगों को विदेश में बंधक बना लिया तथा 15 घंटे इनसे काम करवाया जा रहा है और बदले में भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा है. अब परिजन पुलिस से इन्हें विदेश से वापिस बुलाने एवं एजेंट के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए चक्कर लगा रहे हैं.

पढ़ें चूरू की एक और खबर
Churu: शराब ठेकेदारों ने BJP नेता को किया किडनैप, चलती कैंपर में तोड़े हाथ-पैर
Sadulpur, Churu News: चूरू के सादुलपुर शराब बिक्री की शिकायत करने की रंजिश को लेकर कैंपर में सवार शराब ठेकेदारों ने एक व्यक्ति के साथ लोहे के सरियों और रॉड से मारपीट कर पैर तोड़ दिय. साथ ही कैंपर जीप में डालकर अपहरण कर ले जाने का मामला हमीरवास पुलिस ने मामला दर्ज किया है. वहीं, घायल पृथ्वी सिंह भाजपा एस टी मोर्चा चांदगोठी के मंडल अध्यक्ष बताया जा रहा है.

दर्ज मामले में आरोप लगाया कि शराब ठेकेदारों ने चलती कैंपर में मारपीट करते रहे और बुरी तरह से मारपीट कर सादुलपुर पिलानी सड़क पर स्थित हमीरवास थाने के नजदीक नीमा गांव के नजदीक सड़क पर भयंकर फरार हो गए. थाना अधिकारी ने बताया कि घायल के दोनों पैरों पर गंभीर चोट हैं. जांच के बाद ही पैर टूटने और नहीं टूटने आदि की जानकारी मिल पाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Churu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

