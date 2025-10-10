Churu News: राजस्थान में चूरू के लक्ष्मणगढ़ के रोटी कमाने के लिए विदेश गए तीन लोगों को बंधक बना लिया और उनके पासपोर्ट भी जब्त कर लिए. विदेश में काम करने के बदले उन्हें केवल खाना दिया जा रहा है, वो भी भरपेट नहीं मिलने से उनकी हालत काफी दयनीय है. विदेश में फंसे इन लोगों ने अपनी आपबीती परिजनों को बताई.
Churu News: रोजी रोटी कमाने के लिए विदेश गए तीन लोगों को बंधक बना लिया और उनके पासपोर्ट भी जब्त कर लिए. विदेश में काम करने के बदले उन्हें केवल खाना दिया जा रहा है, वो भी भरपेट नहीं मिलने से उनकी हालत काफी दयनीय है. विदेश में फंसे इन लोगों ने अपनी आपबीती परिजनों को बताई, तो परिजन पुलिस थाना पहुंचे तथा एजेंट के खिलाफ रतनगढ़ थाने में लिखित रिपोर्ट दी है.
रतनगढ़ तहसील के गांव लूंछ निवासी सुनीता, कलावती देवी एवं रेखा देवी द्वारा दी गई संयुक्त रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि लूंछ निवासी शीशपाल जाट, भगवानाराम जाट एवं विक्रम जाट आदि को विदेश भेजने के नाम पर लक्ष्मणगढ़ के भागीरथ ने डेढ़ लाख रुपए प्रति व्यक्ति की मांग की. विदेश में अच्छा वेतन, छुट्टी एवं ओवर टाइम मिलने की बात कही थी, जिस पर ये लोग उसकी बातों में आ गए तथा फतेहपुर निवासी गणपत को इन लोगों ने छह लाख रुपए दे दिए.
अब इन लोगों को विदेश गए हुए करीब 10 माह हो गए. दो माह तक इनको वेतन मिला और उसके बाद इन लोगों के पासपोर्ट छीन लिए. जब इन लोगों ने पासपोर्ट और सैलरी मांगी, तो वहां पर उनके साथ मारपीट भी की. इन लोगों को विदेश में बंधक बना लिया तथा 15 घंटे इनसे काम करवाया जा रहा है और बदले में भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा है. अब परिजन पुलिस से इन्हें विदेश से वापिस बुलाने एवं एजेंट के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए चक्कर लगा रहे हैं.
