Churu News: नवजात बेटे की मारकर पास में सो गई थी मां, हुई गिरफ्तार

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में जन्म के दो घंटे बाद नवजात की गला घोट हत्या करने के आरोप में पुलिस ने कलयुगी मां को चूरू के मातृ एवं शिशु अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद गिरफ्तार कर लिया है.

शहर कोतवाल सुखराम चोटिया ने बताया कि अजीतसर निवासी मैना देवी ने 7 नवंबर को मामला दर्ज करवाया था कि उसकी छोटी बहन गुड्डी देवी को प्रसव पीड़ा होने पर चूरू के मातृ एवं शिशु अस्पताल लेकर आए थे, जहां सामान्य प्रसव से उसके शिशु हुआ था.

वहीं, प्रसव के 2 घंटे बाद नवजात का गला घोंटकर उसकी बहन ने हत्या कर दी थी. किसी को बच्चे के चिल्लाने की आवाज नहीं आए, इसलिए पहले उसका मुंह दबाया और फिर गला घोट दिया. कोतवाली थाना पुलिस गिरफ्तार महिला का स्वास्थ्य परीक्षण करवा उसे कोर्ट में पेश करेगी.

बड़ी बहन ने करवाया था मामला दर्ज

अजीतसर निवासी मैना देवी ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी छोटी बहन गुड्डी देवी की शादी उसके देवर ताराचंद के साथ 24 साल पहले हुई थी. गुड्डी का पति ताराचंद 10 साल पहले पैरालिसिस हो गया था, तब से वह चारपाई पर पड़ा है.

परिवार की आर्थिक हालत खराब होने की वजह से गुड्डी मानसिक रूप से परेशान रहती थी. 6 नवंबर की रात करीब 11 बजे गुड्डी को प्रसव पीड़ा हुई थी, इस पर हम उसे अस्पताल लेकर पहुंचे थे. उसी रात गुड्डी के नॉर्मल डिलीवरी से बेटा हुआ था.

गुड्डी के 3 साल पहले भी बेटा हुआ था, जिसके बाद से उसका पति मानसिक रूप से भी बीमार रहने लगा. मैना ने बताया कि प्रसव के बाद गुड्डी रोने लगी और कहा कि उसके पहले से 4 बच्चे हैं. पति भी बीमार है. अब कौन इनका भरण- पोषण करेगा. इस बीच उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया. रात को सभी सो गए थे.

मैना ने बताया- सुबह उठकर में गुड्डी के पास गई, तब नवजात कोई हरकत नहीं कर रहा था. नवजात के गले पर दबाने के निशान थे. इस पर नवजात को डॉक्टर के पास लेकर गए. डॉक्टर ने जांच के बाद नवजात को मृत घोषित कर दिया था.

